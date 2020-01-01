У Луцьку в новозбудованому центрі для легкоатлетичних метань вже проводять тренування. ВІДЕО





Про це розповів



На перше тренування прийшло троє спортсменів.



"Без цього сектору досягнути високих результатів було б дуже важко. Мені вдалося без нього, але треба було їздити по всіх усюдах", - розповідає тренер.



Легкоатлет Дмитро Кальков раніше тренувався у центральному парку Луцька.



"Там їхали ноги, можна було травмуватися і ми майже не готувалися до будь-яких змагань. А зараз тут чудовий сектор і можна готуватися навіть на Олімпійські ігри", - каже спортсмен.



Наразі це єдиний центр в Україні, де можна метати диск, молот, спис та ядро, розповів викладач фізичної культури Сергій Савчук. Вартість будівництва майже 2 мільйони гривень – долучилися університет, Федерація легкої атлетики України, благодійники та спортсмени.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новозбудованому секторі для метань, що знаходиться на території Луцького національного технічного університету по вулиці Львівській, провели перше тренування.Про це розповів Суспільному тренер Володимир Сахарук.На перше тренування прийшло троє спортсменів."Без цього сектору досягнути високих результатів було б дуже важко. Мені вдалося без нього, але треба було їздити по всіх усюдах", - розповідає тренер.Легкоатлетраніше тренувався у центральному парку Луцька."Там їхали ноги, можна було травмуватися і ми майже не готувалися до будь-яких змагань. А зараз тут чудовий сектор і можна готуватися навіть на Олімпійські ігри", - каже спортсмен.Наразі це єдиний центр в Україні, де можна метати диск, молот, спис та ядро, розповів викладач фізичної культури. Вартість будівництва майже 2 мільйони гривень – долучилися університет, Федерація легкої атлетики України, благодійники та спортсмени.

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