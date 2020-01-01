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Триває ремонт частини дороги Луцьк-Рівне. ФОТО

Триває ремонт частини дороги Луцьк-Рівне. ФОТО
На Волині тривають ремонтні роботи автодороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, зокрема правий проїзд на ділянці у межах села Піддубці Луцького району.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

У поточному році вже ввели в експлуатацію 8 км відремонтованої дороги М-19, на понад 30-ти км шляхів державного значення проходять ремонтні роботи.

Територією Волині пролягає 122 км автошляху державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, якими опікується Служба автомобільних доріг у Волинській області. Протягом 2017-2018 років відремонтували понад 70 км цієї автодороги від Володимира-Волинського до Луцька. У 2019-му завершили реконструкцію ділянки Н-22 на під’їзді до міжнародного пункту пропуску "Устилуг-Зосін" в об’їзд міста Устилуг.

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У планах найближчих років відновлення Н-22 від Луцька до межі з Рівненщиною. У нинішньому році розпочали ремонт з найбільш ушкодженої ділянки – правого проїзду у селі Піддубці. На цій ділянці буде влаштовано тришарову конструкцію дорожнього одягу, завтовшки 30 см, та проведено комплекс робіт з організації та забезпечення безпеки руху.

Підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" завершує роботи з фрезерування зношеного дорожнього покриття на всій протяжності об’єкта. На майже 2-кілометровій ділянці влаштували основу з обробленої цементом щебенево-піщаної суміші і вже стартували роботи з укладання вирівнюючого шару дорожнього одягу з крупнозернистої асфальтобетонної суміші. Ремонт цієї ділянки автошляху Н-22 планують завершити у вересні.

На період проведення ремонтних робіт рух транспорту автошляхом Н-22 у межах та поблизу села Піддубці організовано лівим проїздом в обох напрямках.

Триває ремонт частини дороги Луцьк-Рівне. ФОТО
Триває ремонт частини дороги Луцьк-Рівне. ФОТО
Триває ремонт частини дороги Луцьк-Рівне. ФОТО
Триває ремонт частини дороги Луцьк-Рівне. ФОТО
Триває ремонт частини дороги Луцьк-Рівне. ФОТО


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Теги: Луцький район, ремонт дороги, Велике будівництво
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