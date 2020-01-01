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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 8 липня

Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 8 липня
Упродовж останньої доби в Ратнівському районі не зареєстрували нових випадків коронавірусної інфекції.

Загалом станом на 8 липня COVID-19 зареєстрували у 149 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.

Одужало 58 осіб. Летальні випадки – 5 (с. Річиця та c. Замшани - 2, с.Гута, с. Велимче).

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
смт Ратне - 44 випадки;

с. Річиця - 22 випадки;

с. П.Річицькі - 1 випадок;

с. Заброди - 2 випадки;

с. Якушів - 6 випадків;

с. Щедрогір - 4 випадки;

с. Підгір’я – 2 випадки;

с. Язавні - 1 випадок;

с. Датинь - 3 випадки;

с. Велимче - 18 випадків;

с. Запілля - 2 випадки;

с. Вужиськ - 4 випадки;

с. Замшани - 22 випадки;

с. Видраниця - 3 випадки;

смт Заболоття - 1 випадок;

с. Шменьки - 1 випадок;

с. Жиричі - 1 випадок;

с. Млинове - 2 випадки;

с. Броди - 1 випадок;

с. С - Оріхове - 1 випадок;

с. Гірники - 2 випадки;

с. Гута - 1 випадок;

с. Самари - 1 випадок;

с. Прохід - 2 випадки;

с.Березники – 1 випадок.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: Ратнівщина, карантин, коронавірус
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