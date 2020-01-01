«Працювали без вихідних»: волинські рятувальники розповіли, як ліквідовували наслідки повені на Прикарпатті





Про це розповів Володимир Нестеров.



"Працювали по пів доби, без вихідних. Допомагали", - каже рятувальник Павло Угринович. Фахівець групи реагування разом з колегами повернувся на Волинь 4 липня.



З собою рятувальники брали провізію на три дні, зрештою затрималися на Прикарпатті на 10 діб. Для ліквідації наслідків паводку були задіяні три автівки, 6 мотопомп для відкачування води, 2 плавзасоби та 2 дизель-генератори.



"Коли дивишся на річку, яка вниз тече, і бачиш міст зверху, якого вже немає, одні блоки залишилися, то розумієш масштаби того горя, що в них сталося", - розповідає начальник караулу державного пожежно-рятувального загону Олександр Пуц.



Усі 25 рятувальників після відрядження на Прикарпаття, повернулися до своєї роботи на Волині, розповів речник управління ДСНС Володимир Нестеров. Нагадаємо, волинські надзвичайники виїхали з Луцька 24 червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 рятувальників зведеного загону Волинської області допомагали колегам з Прикарпаття ліквідовувати наслідки негоди протягом 10 діб. В день опрацьовували до сотні повідомлень про порятунок.Про це розповів Суспільному речник ДСНС Волині"Працювали по пів доби, без вихідних. Допомагали", - каже рятувальник. Фахівець групи реагування разом з колегамиЗ собою рятувальники брали провізію на три дні, зрештою затрималися на Прикарпатті на 10 діб. Для ліквідації наслідків паводку були задіяні три автівки, 6 мотопомп для відкачування води, 2 плавзасоби та 2 дизель-генератори."Коли дивишся на річку, яка вниз тече, і бачиш міст зверху, якого вже немає, одні блоки залишилися, то розумієш масштаби того горя, що в них сталося", - розповідає начальник караулу державного пожежно-рятувального загонуУсі 25 рятувальників після відрядження на Прикарпаття, повернулися до своєї роботи на Волині, розповів речник управління ДСНС Володимир Нестеров. Нагадаємо, волинські надзвичайники виїхали з Луцька 24 червня.

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