вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Працювали без вихідних»: волинські рятувальники розповіли, як ліквідовували наслідки повені на Прикарпатті

«Працювали без вихідних»: волинські рятувальники розповіли, як ліквідовували наслідки повені на Прикарпатті
26 рятувальників зведеного загону Волинської області допомагали колегам з Прикарпаття ліквідовувати наслідки негоди протягом 10 діб. В день опрацьовували до сотні повідомлень про порятунок.

Про це розповів Суспільному речник ДСНС Волині Володимир Нестеров.

"Працювали по пів доби, без вихідних. Допомагали", - каже рятувальник Павло Угринович. Фахівець групи реагування разом з колегами повернувся на Волинь 4 липня.

З собою рятувальники брали провізію на три дні, зрештою затрималися на Прикарпатті на 10 діб. Для ліквідації наслідків паводку були задіяні три автівки, 6 мотопомп для відкачування води, 2 плавзасоби та 2 дизель-генератори.

"Коли дивишся на річку, яка вниз тече, і бачиш міст зверху, якого вже немає, одні блоки залишилися, то розумієш масштаби того горя, що в них сталося", - розповідає начальник караулу державного пожежно-рятувального загону Олександр Пуц.

Усі 25 рятувальників після відрядження на Прикарпаття, повернулися до своєї роботи на Волині, розповів речник управління ДСНС Володимир Нестеров. Нагадаємо, волинські надзвичайники виїхали з Луцька 24 червня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рятувальники, повені, Прикарпаття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин у складі збірної став чемпіоном Росії з футболу
Сьогодні, 13:41
«Працювали без вихідних»: волинські рятувальники розповіли, як ліквідовували наслідки повені на Прикарпатті
Сьогодні, 13:18
Зеленський їде на Волинь. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 13:01
Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 8 липня
Сьогодні, 12:51
На Світязі перевіряли бази відпочинку на дотримання вимог карантину. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку
04 липень, 15:07
Повінь на Прикарпатті: волинські рятувальники продовжують надавати допомогу постраждалим Повінь на Прикарпатті: волинські рятувальники продовжують надавати допомогу постраждалим
29 червень, 22:19
На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО
Сьогодні, 09:14
Внаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запорізькій області постраждали чотири дитини Внаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запорізькій області постраждали чотири дитини
04 липень, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин у складі збірної став чемпіоном Росії з футболу
Сьогодні, 13:41
 0
«Працювали без вихідних»: волинські рятувальники розповіли, як ліквідовували наслідки повені на Прикарпатті
Сьогодні, 13:18
 0
Зеленський їде на Волинь. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 13:01
 0
Яка ситуація з коронавірусом у Ратнівському районі станом на 8 липня
Сьогодні, 12:51
 0
На Світязі перевіряли бази відпочинку на дотримання вимог карантину. ФОТО
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8