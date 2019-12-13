Лучани заборгували за тепло та гарячу воду понад 100 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:23
Станом на липень 2020 борг населення у Луцьку за послуги з постачання теплової енергії та гарячої води є критичний та складає 113,5 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДП "Луцьктепло".
Зауважили, заборгованість за послуги - це не тільки вчасна виплата заробітної плати працівникам підприємства. Це, в першу чергу, якісна підготовка до опалювального сезону, можливість замінити обладнання, провести ремонт мереж, вчасно розрахуватись за енергоносії.
Також додають, якщо в зимові місяці рівень розрахунків споживачів був на рівні минулого року, то літом 2019 населення набагато активніше зменшувало свою заборгованість.
В подальшому, повідомляє "Луцьктепло", заборгованість за послуги вплине найперше на споживачів – знизить якість надання послуг, збільшить кількість аварій та час на їх ліквідацію.
"Шановні споживачі, виходячи з викладеного вище, вимагаємо здійснювати повну і своєчасну оплату за спожиті послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання", - зауважили на підприємстві.
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Про це повідомляє пресслужба ДП "Луцьктепло".
Зауважили, заборгованість за послуги - це не тільки вчасна виплата заробітної плати працівникам підприємства. Це, в першу чергу, якісна підготовка до опалювального сезону, можливість замінити обладнання, провести ремонт мереж, вчасно розрахуватись за енергоносії.
Також додають, якщо в зимові місяці рівень розрахунків споживачів був на рівні минулого року, то літом 2019 населення набагато активніше зменшувало свою заборгованість.
В подальшому, повідомляє "Луцьктепло", заборгованість за послуги вплине найперше на споживачів – знизить якість надання послуг, збільшить кількість аварій та час на їх ліквідацію.
"Шановні споживачі, виходячи з викладеного вище, вимагаємо здійснювати повну і своєчасну оплату за спожиті послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання", - зауважили на підприємстві.
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