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Лучани заборгували за тепло та гарячу воду понад 100 мільйонів гривень

Лучани заборгували за тепло та гарячу воду понад 100 мільйонів гривень
Станом на липень 2020 борг населення у Луцьку за послуги з постачання теплової енергії та гарячої води є критичний та складає 113,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Луцьктепло".

Зауважили, заборгованість за послуги - це не тільки вчасна виплата заробітної плати працівникам підприємства. Це, в першу чергу, якісна підготовка до опалювального сезону, можливість замінити обладнання, провести ремонт мереж, вчасно розрахуватись за енергоносії.

Також додають, якщо в зимові місяці рівень розрахунків споживачів був на рівні минулого року, то літом 2019 населення набагато активніше зменшувало свою заборгованість.

В подальшому, повідомляє "Луцьктепло", заборгованість за послуги вплине найперше на споживачів – знизить якість надання послуг, збільшить кількість аварій та час на їх ліквідацію.

"Шановні споживачі, виходячи з викладеного вище, вимагаємо здійснювати повну і своєчасну оплату за спожиті послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання", - зауважили на підприємстві.

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Теги: лучани, борги, гаряча вода, тепло
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