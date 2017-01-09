Лучанин у складі збірної став чемпіоном Росії з футболу
Сьогодні, 13:41
Пітерський "Зеніт" переміг "Краснодар" у 26-му турі чемпіонату Росії з футболу, що забезпечило команді чемпіонство.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У команді Сергія Семака присутні одразу двоє українців: асистент головного тренера Анатолій Тимощук, що є уродженцем Луцька, та центральний захисник Ярослав Ракицький.
Другим у турнірній таблиці чемпіонату Росії йде московський "Локомотив", який відстає від "Зеніта" на 13 очок.
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Про це повідомляє Еспресо.TV.
У команді Сергія Семака присутні одразу двоє українців: асистент головного тренера Анатолій Тимощук, що є уродженцем Луцька, та центральний захисник Ярослав Ракицький.
Другим у турнірній таблиці чемпіонату Росії йде московський "Локомотив", який відстає від "Зеніта" на 13 очок.
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Коментарі 1
га\дон
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