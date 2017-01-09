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Лучанин у складі збірної став чемпіоном Росії з футболу

Лучанин у складі збірної став чемпіоном Росії з футболу
Пітерський "Зеніт" переміг "Краснодар" у 26-му турі чемпіонату Росії з футболу, що забезпечило команді чемпіонство.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У команді Сергія Семака присутні одразу двоє українців: асистент головного тренера Анатолій Тимощук, що є уродженцем Луцька, та центральний захисник Ярослав Ракицький.

Другим у турнірній таблиці чемпіонату Росії йде московський "Локомотив", який відстає від "Зеніта" на 13 очок.

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Теги: футбол, Тимощук
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