Лучанин у складі збірної став чемпіоном Росії з футболу





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У команді Сергія Семака присутні одразу двоє українців: асистент головного тренера Анатолій Тимощук, що є уродженцем Луцька, та центральний захисник Ярослав Ракицький.



Другим у турнірній таблиці чемпіонату Росії йде московський "Локомотив", який відстає від "Зеніта" на 13 очок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пітерський "Зеніт" переміг "Краснодар" у 26-му турі чемпіонату Росії з футболу, що забезпечило команді чемпіонство.Про це повідомляє Еспресо.TV У команді Сергія Семака присутні одразу двоє українців: асистент головного тренера, що є уродженцем Луцька, та центральний захисникДругим у турнірній таблиці чемпіонату Росії йде московський "Локомотив", який відстає від "Зеніта" на 13 очок.

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