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Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека

Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека
Найближчими днями в Україні утримуватиметься прохолодна погода.

Про це повідомляє Уніан.

Згідно з прогнозом синоптиків, 9-10 липня в Україні місцями пройдуть дощі. Температура вдень становитиме +19...+29 градусів.

А вже у суботу, 11 липня, по всій країні потепліє. Температура підніметься до +33 градусів.

У неділю на Заході знову похолодає і пройдуть дощі. В інших регіонах температура повітря підніметься до +26...+34 градусів.

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Теги: спека, Україна, синоптики
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