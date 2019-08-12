Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека
Сьогодні, 13:59
Найближчими днями в Україні утримуватиметься прохолодна погода.
Про це повідомляє Уніан.
Згідно з прогнозом синоптиків, 9-10 липня в Україні місцями пройдуть дощі. Температура вдень становитиме +19...+29 градусів.
А вже у суботу, 11 липня, по всій країні потепліє. Температура підніметься до +33 градусів.
У неділю на Заході знову похолодає і пройдуть дощі. В інших регіонах температура повітря підніметься до +26...+34 градусів.
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Про це повідомляє Уніан.
Згідно з прогнозом синоптиків, 9-10 липня в Україні місцями пройдуть дощі. Температура вдень становитиме +19...+29 градусів.
А вже у суботу, 11 липня, по всій країні потепліє. Температура підніметься до +33 градусів.
У неділю на Заході знову похолодає і пройдуть дощі. В інших регіонах температура повітря підніметься до +26...+34 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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