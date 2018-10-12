вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За добу 75 лучан зареєструвалися у проекті партії Андрія Покровського

За добу 75 лучан зареєструвалися у проекті партії Андрія Покровського
За першу добу старту проєкту "Стань депутатом Луцькради!" Громадянський Рух "СВІДОМІ" отримав 75 анкет від активних лучан та жителів майбутньої Луцької ОТГ.

Про це повідомили на сторінці Руху у фейсбуці.

"Ми знали, що ви неодмінно відгукнетеся на нашу ініціативу, але приємно вражені вашою активністю, бажанням змін у Луцьку та його розвитки. Ми розуміємо, що рухаємося у правильному напрямку, і цей проєкт ще раз підтверджує, що у нашій громаді є активні та фахові люди, які готові разом з нашою командою змінювати Луцьк", – зазначили в ГР "СВІДОМІ"

І запрошують приєднуватися до команди усіх охочих: "Досить чекати змін, йдіть у депутати Луцькради з нами!"

За добу 75 лучан зареєструвалися у проекті партії Андрія Покровського


Нагадаємо: 25 жовтня 2020 року в Луцьку та на території майбутньої Луцької ОТГ відбудуться вибори до міської ради: оберуть міського голову та нових депутатів. Засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський заявив про намір брати участь у місцевих виборах разом зі своєю командою. Також Покровський публічно оголосив відкритий набір кандидатів у депутати Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Покровський, кандидати, депутати, Луцькрада, СВІДОМІ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Луганщині вирує масштабна пожежа: є загиблі і багато травмованих. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
Уряд виділив на ремонт волинських доріг понад мільярд гривень. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 14:37
За добу 75 лучан зареєструвалися у проекті партії Андрія Покровського
Сьогодні, 14:23
Маска без дотримання інших рекомендацій не приносить користі, – керівник центру громадського здоров’я на Волині
Сьогодні, 14:17
У Луцьку попрощалися із патрульним Олександром Волошиним, який загинув через аварію
Сьогодні, 14:01
Схожі новини
Лучани обурені саботуванням проекту «Округи без депутатів» Лучани обурені саботуванням проекту «Округи без депутатів»
12 жовтень, 2018, 13:12
«СВІДОМІ» закликають лучан звертатись до мерії, аби облагородити округи без депутатів «СВІДОМІ» закликають лучан звертатись до мерії, аби облагородити округи без депутатів
10 серпень, 2018, 17:58
«Насолити» Покровському: луцька влада обділила округи без депутатів «Насолити» Покровському: луцька влада обділила округи без депутатів
30 травень, 2018, 18:24
Партія Покровського оголосила відкритий набір кандидатів у депутати Луцькради Партія Покровського оголосила відкритий набір кандидатів у депутати Луцькради
07 липень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахтарі, серед яких і волинські гірники, вже 9-й день протестують у Києві. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
 0
Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
На Луганщині вирує масштабна пожежа: є загиблі і багато травмованих. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
 0
Уряд виділив на ремонт волинських доріг понад мільярд гривень. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 14:37
 0
За добу 75 лучан зареєструвалися у проекті партії Андрія Покровського
Сьогодні, 14:23
 0
Медіа
відео
1/8