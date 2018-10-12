За добу 75 лучан зареєструвалися у проекті партії Андрія Покровського





Про це повідомили на сторінці Руху у



"Ми знали, що ви неодмінно відгукнетеся на нашу ініціативу, але приємно вражені вашою активністю, бажанням змін у Луцьку та його розвитки. Ми розуміємо, що рухаємося у правильному напрямку, і цей проєкт ще раз підтверджує, що у нашій громаді є активні та фахові люди, які готові разом з нашою командою змінювати Луцьк", – зазначили в ГР "СВІДОМІ"



І запрошують приєднуватися до команди усіх охочих: "Досить чекати змін, йдіть у депутати Луцькради з нами!"







Нагадаємо: 25 жовтня 2020 року в Луцьку та на території майбутньої Луцької ОТГ відбудуться вибори до міської ради: оберуть міського голову та нових депутатів. Засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський заявив про намір брати участь у місцевих виборах разом зі своєю командою. Також Покровський публічно оголосив відкритий набір кандидатів у депутати Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За першу добу старту проєкту "Стань депутатом Луцькради!" Громадянський Рух "СВІДОМІ" отримав 75 анкет від активних лучан та жителів майбутньої Луцької ОТГ.Про це повідомили на сторінці Руху у фейсбуці "Ми знали, що ви неодмінно відгукнетеся на нашу ініціативу, але приємно вражені вашою активністю, бажанням змін у Луцьку та його розвитки. Ми розуміємо, що рухаємося у правильному напрямку, і цей проєкт ще раз підтверджує, що у нашій громаді є активні та фахові люди, які готові разом з нашою командою змінювати Луцьк", – зазначили в ГР "СВІДОМІ"І запрошують приєднуватися до команди усіх охочих: "Досить чекати змін, йдіть у депутати Луцькради з нами!"Нагадаємо: 25 жовтня 2020 року в Луцьку та на території майбутньої Луцької ОТГ відбудуться вибори до міської ради: оберуть міського голову та нових депутатів. Засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський заявив про намір брати участь у місцевих виборах разом зі своєю командою. Також Покровський публічно

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