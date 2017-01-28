Уряд виділив на ремонт волинських доріг понад мільярд гривень. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 14:37
На офіційному сайті Кабінету Міністрів України опублікували постанову "Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення". Згідно з документом, Волинській області на ремонтні роботи доріг виділили 1 млрд 077 млн 956 тис. 047 грн.
Про це повідомляє Волинська облрада.
Документ передбачає виділення Державному агентству автомобільних доріг 35 млрд грн із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за бюджетною програмою 3111020 “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення” на безповоротній основі.
На Волинську область спрямують 1 млдр 77 млн грн.
На які об'єкти виділять державний ресурс, дивіться далі:
Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років - 3 млн грн
Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 56 + 122 — км 63 + 822
5 млн грн
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 63 + 822 — км 71 + 822
5 млн грн
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 80 + 202 — км 91 + 012
90 млн грн
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 91 + 012 — км 95 + 562
98 млн 243тис. 187 грн
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 98 + 576 — км 104 + 796
150 млн 848 тис.732 грн
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 108 + 580 — км 115 + 540
153 млн 644тис.194 грн
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років - 4 млн грн
Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг” - 506 млн 736 тис. 113 грн
Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 157 + 400 — км 159 + 850
44 млн грн
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 1 + 000 — км 56 + 122 (окремими ділянками)
5 млн грн
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці км 98 + 950 — км 104 + 800 (права смуга)
113 млн 275тис. грн
P-14 Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ, км 4 + 468 — км 71 + 473 (окремими ділянками)
100 млн грн
Т-03-05 Нововолинськ — Іваничі — Павлівка — Локачі (окремими ділянками), км 0 + 000 — км 14 + 900 (окремими ділянками)
25 млн грн
Т-03-09 /Т-03-08/ — Дубечне — Стара Вижівка — /М-07/ — Турійськ — Рожище — Ківерці — Піддубці —
/Н-22/ км 30 + 270 — км 41 + 197
75 млн грн
Т-18-02 /М-07/ — Маюничі — Велика Осниця — Красноволя — Колки —
/Р-14/ — Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/ км 59 + 250 — км 70 + 000
75 млн грн
Т-03-11 /Р-14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М-19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/ км 32 + 800 — км 41 + 000
48 млн 944 тис. 924 грн
Т-03-11 /Р-14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М-19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/ км 168 + 400 — км 184 + 450 (окремими ділянками)
25 млн грн
Т-03-08 Любомль — Дубечне — Здомишель — Ратне — Камінь-Каширський — Любешів — /Р-14/ км 96 + 400 —км 107 + 200 (окремими ділянками)
44 млн грн
Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 127 + 250 — км 128 + 100 автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове
(на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест)
13 млн грн
Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг” - 568 млн 219 тис.934
Разом за розділом "Волинська область" - 1 млрд 077 млн 956 тис.047 грн.
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Про це повідомляє Волинська облрада.
Документ передбачає виділення Державному агентству автомобільних доріг 35 млрд грн із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за бюджетною програмою 3111020 “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення” на безповоротній основі.
На Волинську область спрямують 1 млдр 77 млн грн.
На які об'єкти виділять державний ресурс, дивіться далі:
Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років - 3 млн грн
Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 56 + 122 — км 63 + 822
5 млн грн
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 63 + 822 — км 71 + 822
5 млн грн
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 80 + 202 — км 91 + 012
90 млн грн
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 91 + 012 — км 95 + 562
98 млн 243тис. 187 грн
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 98 + 576 — км 104 + 796
150 млн 848 тис.732 грн
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 108 + 580 — км 115 + 540
153 млн 644тис.194 грн
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років - 4 млн грн
Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг” - 506 млн 736 тис. 113 грн
Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 157 + 400 — км 159 + 850
44 млн грн
М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 1 + 000 — км 56 + 122 (окремими ділянками)
5 млн грн
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці км 98 + 950 — км 104 + 800 (права смуга)
113 млн 275тис. грн
P-14 Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ, км 4 + 468 — км 71 + 473 (окремими ділянками)
100 млн грн
Т-03-05 Нововолинськ — Іваничі — Павлівка — Локачі (окремими ділянками), км 0 + 000 — км 14 + 900 (окремими ділянками)
25 млн грн
Т-03-09 /Т-03-08/ — Дубечне — Стара Вижівка — /М-07/ — Турійськ — Рожище — Ківерці — Піддубці —
/Н-22/ км 30 + 270 — км 41 + 197
75 млн грн
Т-18-02 /М-07/ — Маюничі — Велика Осниця — Красноволя — Колки —
/Р-14/ — Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/ км 59 + 250 — км 70 + 000
75 млн грн
Т-03-11 /Р-14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М-19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/ км 32 + 800 — км 41 + 000
48 млн 944 тис. 924 грн
Т-03-11 /Р-14/ — Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — /М-19/ — Колодяжне — Локачі — /Н-17/ км 168 + 400 — км 184 + 450 (окремими ділянками)
25 млн грн
Т-03-08 Любомль — Дубечне — Здомишель — Ратне — Камінь-Каширський — Любешів — /Р-14/ км 96 + 400 —км 107 + 200 (окремими ділянками)
44 млн грн
Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 127 + 250 — км 128 + 100 автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове
(на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест)
13 млн грн
Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг” - 568 млн 219 тис.934
Разом за розділом "Волинська область" - 1 млрд 077 млн 956 тис.047 грн.
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