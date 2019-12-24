На Луганщині вирує масштабна пожежа: є загиблі і багато травмованих. ФОТО. ВІДЕО





Проблемою є те, що повноцінно гасити вогонь не можна – бойовики не гарантують введення режиму тиші, - пише



Вогонь спалахнув 6 липня на території Борівського та Охтирського лісництв біля села Осколонівка, що поблизу Сєверодонецька. Площа займання тоді становила близько 50 га. Вранці 7 липня пожежу було локалізовано, проте через поривчастий вітер та спеку відбулося поширення вогню.



Найбільше постраждало селище Смолянинове. Пожежникам вдалося локалізувати вогонь, однак попри їхні зусилля поривчастий вітер поніс вогонь далі по верхівках дерев - до сусідніх сіл, там вдається тримати вогонь подалі від житлових будівель.







Всього, за даними голови Луганської обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, вже вигоріло близько п`яти тисяч гектарів лісу.



Літаки довго не могли здійнятися в повітря



До гасіння пожежі загалом залучено 231 одиницю техніки та 744 члени особового складу, а саме: 113 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 517 осіб особового складу ДСНС; 39 одиниць техніки та 65 співробітників лісомисливського господарства; 13 одиниць техніки та 84 бійця ЗСУ; 47 одиниць техніки та 503 співробітники Національної поліції.



На місці трагедії працюють 9 автомобілів та 25 співробітників служби екстреної медичної допомоги.



У Сєверодонецьку стояли літаки, які готові були гасити полум'я, але у небо їх не могли не підняти, бо бойовики не давали жодних гарантій, що не відкриють вогонь, каже Сергій Гайдай.



"На жаль, та сторона, у якої просили режиму тиші, нічого нам не підтвердила", - розповів він.



Утім, пізніше стало відомо, що о 10:35 8 липня авіація ДСНС таки розпочала роботу.



Скільки загиблих



Спочатку повідомлялося про п'ятьох загиблих, майже три десятки людей опинилися у лікарнях. Омбудсмен у Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook написав, що станом на ранок 8 липня стало відомо ще про одного загиблого.



"Чоловік 1962 року народження, який перебув у важкому стані та перебував у реанімації з термічними опіками, сьогодні, 8 липня, о 3:00 помер. Загалом в місцевій лікарні перебувають 27 осіб, із них 17 дітей, зі слів лікарів, їхній стан стабільний. Вночі до місцевої лікарні нікого не доставляли", - повідомив Лисянський.



За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомогу надано 43 постраждалим, з яких 34 на місці (без госпіталізації).



Причини пожежі



Поліція розглядає три основні версії виникнення масштабної пожежі у Луганській області. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час засідання оперативного штабу на місці ліквідації наслідків пожежі.



"Наразі розглядаються три основні версії причини загорання: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів", - зазначив він.



За словами Клименка, остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз.



"Основна задача наразі – врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, це – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки", - додав правоохоронець.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луганській області палає майже 100 га лісу.Проблемою є те, що повноцінно гасити вогонь не можна – бойовики не гарантують введення режиму тиші, - пише ТСН. Вогонь спалахнув 6 липня на території Борівського та Охтирського лісництв біля села Осколонівка, що поблизу Сєверодонецька. Площа займання тоді становила близько 50 га. Вранці 7 липня пожежу було локалізовано, проте через поривчастий вітер та спеку відбулося поширення вогню.Найбільше постраждало селище Смолянинове. Пожежникам вдалося локалізувати вогонь, однак попри їхні зусилля поривчастий вітер поніс вогонь далі по верхівках дерев - до сусідніх сіл, там вдається тримати вогонь подалі від житлових будівель.Всього, за даними голови Луганської обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, вже вигоріло близько п`яти тисяч гектарів лісу.До гасіння пожежі загалом залучено 231 одиницю техніки та 744 члени особового складу, а саме: 113 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 517 осіб особового складу ДСНС; 39 одиниць техніки та 65 співробітників лісомисливського господарства; 13 одиниць техніки та 84 бійця ЗСУ; 47 одиниць техніки та 503 співробітники Національної поліції.На місці трагедії працюють 9 автомобілів та 25 співробітників служби екстреної медичної допомоги.У Сєверодонецьку стояли літаки, які готові були гасити полум'я, але у небо їх не могли не підняти, бо бойовики не давали жодних гарантій, що не відкриють вогонь, каже Сергій Гайдай."На жаль, та сторона, у якої просили режиму тиші, нічого нам не підтвердила", - розповів він.Утім, пізніше стало відомо, що о 10:35 8 липня авіація ДСНС таки розпочала роботу.Спочатку повідомлялося про п'ятьох загиблих, майже три десятки людей опинилися у лікарнях. Омбудсмен у Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook написав, що станом на ранок 8 липня стало відомо ще про одного загиблого."Чоловік 1962 року народження, який перебув у важкому стані та перебував у реанімації з термічними опіками, сьогодні, 8 липня, о 3:00 помер. Загалом в місцевій лікарні перебувають 27 осіб, із них 17 дітей, зі слів лікарів, їхній стан стабільний. Вночі до місцевої лікарні нікого не доставляли", - повідомив Лисянський.За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомогу надано 43 постраждалим, з яких 34 на місці (без госпіталізації).Поліція розглядає три основні версії виникнення масштабної пожежі у Луганській області. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час засідання оперативного штабу на місці ліквідації наслідків пожежі."Наразі розглядаються три основні версії причини загорання: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів", - зазначив він.За словами Клименка, остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз."Основна задача наразі – врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, це – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки", - додав правоохоронець.

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