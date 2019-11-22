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Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО

Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО
З нагоди престольного свята митрополит Луцький і Волинський Михаїл правив у храмі Різдва Йоана Предтечі у селі Лище Луцького районного деканату.

Із архієреєм служили Луцький районний декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії священник Олександр Хорошко, інше місцеве духовенство, повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Після завершення богослужіння архієрей вручив благословенні грамоти активним парафіянам.

Разом з усіма молилися й представники влади, зокрема, керівник Луцької районної ради Валентин Приходько, голови Підгаєцької ОТГ Юрій Семенюк, Лищенської сільської ради Віталій Шкорупський, очільник СГ «Лище» Святослав Карбовський.

Довідка:

Храм Різдва Йоана Хрестителя в с. Лище почали будувати у 2000-х роках на місці колишньої церкви. Перший храм на цьому місці побудували ще у 1862 р. Проте під час Другої світової війни його було зруйновано. 7 липня 2004 р. тоді ще єпископ Луцький і Волинський Михаїл здійснив чин освячення новозбудованого Божого дому. Це була перша святиня, яку освятив архієрей на Волинській кафедрі.

Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО
Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО
Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО
Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО
Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО
Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО
Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО
Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО

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Теги: Луцький район, престольне свято, владика Михаїл, ПЦУ
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