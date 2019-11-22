Митрополит Михаїл очолив святкову службу у селі поблизу Луцька. ФОТО

Михаїл правив у храмі Різдва Йоана Предтечі у селі Лище Луцького районного деканату.



Із архієреєм служили Луцький районний декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії священник Олександр Хорошко, інше місцеве духовенство,



Після завершення богослужіння архієрей вручив благословенні грамоти активним парафіянам.



Разом з усіма молилися й представники влади, зокрема, керівник Луцької районної ради Валентин Приходько, голови Підгаєцької ОТГ Юрій Семенюк, Лищенської сільської ради Віталій Шкорупський, очільник СГ «Лище» Святослав Карбовський.



Довідка:



Храм Різдва Йоана Хрестителя в с. Лище почали будувати у 2000-х роках на місці колишньої церкви. Перший храм на цьому місці побудували ще у 1862 р. Проте під час Другої світової війни його було зруйновано. 7 липня 2004 р. тоді ще єпископ Луцький і Волинський Михаїл здійснив чин освячення новозбудованого Божого дому. Це була перша святиня, яку освятив архієрей на Волинській кафедрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди престольного свята митрополит Луцький і Волинськийправив у храмі Різдва Йоана Предтечі у селі Лище Луцького районного деканату.Із архієреєм служили Луцький районний декан протоієрей, настоятель парафії священник, інше місцеве духовенство, повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.Після завершення богослужіння архієрей вручив благословенні грамоти активним парафіянам.Разом з усіма молилися й представники влади, зокрема, керівник Луцької районної ради, голови Підгаєцької ОТГ, Лищенської сільської ради, очільник СГ «Лище»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію