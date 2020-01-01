Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 липня





У Луцьку, Маневичах, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +12…+13 градусів, удень – +20…+22. Вітер південний, західний і південно-західний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 9 липня, на Волині очікують мінливу хмарність.У Луцьку, Маневичах, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +12…+13 градусів, удень – +20…+22. Вітер південний, західний і південно-західний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями – дощ.

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