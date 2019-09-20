На Рівненщині у погребі згоріла жінка





Так, 8 липня о 10:50 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про загорання, - пише ДСНС України у Рівненській області.



Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що пожежа трапилася в погребі. Горіли легкозаймисті речовини. На місці пожежі виявили обгоріле тіло жінки, особу якої наразі встановлюють.



Причину пожежі та загибель людини встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Біла Криниця Рівненському районі під час ліквідації пожежі виявили тіло жінки.Так, 8 липня о 10:50 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про загорання, - пише ДСНС України у Рівненській області.Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що пожежа трапилася в погребі. Горіли легкозаймисті речовини. На місці пожежі виявили обгоріле тіло жінки, особу якої наразі встановлюють.Причину пожежі та загибель людини встановлюють.

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