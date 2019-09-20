вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині у погребі згоріла жінка

На Рівненщині у погребі згоріла жінка
У селі Біла Криниця Рівненському районі під час ліквідації пожежі виявили тіло жінки.

Так, 8 липня о 10:50 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про загорання, - пише ДСНС України у Рівненській області.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що пожежа трапилася в погребі. Горіли легкозаймисті речовини. На місці пожежі виявили обгоріле тіло жінки, особу якої наразі встановлюють.

Причину пожежі та загибель людини встановлюють.

На Рівненщині у погребі згоріла жінка
На Рівненщині у погребі згоріла жінка
На Рівненщині у погребі згоріла жінка
На Рівненщині у погребі згоріла жінка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненещина, тіло, жінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер ветеран війни, що допомагав відбудовувати Ківерці
Сьогодні, 16:02
У Луцьку запрацює «Муніципальний сервісний центр»: що це таке
Сьогодні, 15:55
На Рівненщині у погребі згоріла жінка
Сьогодні, 15:42
Першу посаду в Кабміні лучанин «продав» ще 4 роки тому: деталі резонансної справи
Сьогодні, 15:28
Шахтарі, серед яких і волинські гірники, вже 9-й день протестують у Києві. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
У селі на Волині повісилась 38-річна жінка У селі на Волині повісилась 38-річна жінка
22 травень, 12:15
На Волині знайшли рештки жінки, яка перебувала у розшуку На Волині знайшли рештки жінки, яка перебувала у розшуку
20 травень, 10:04
Знайшли тіло зниклої волинянки Знайшли тіло зниклої волинянки
20 вересень, 2019, 18:01
На Київщині чоловік вбив жінку, а потім тіло втопив у річці На Київщині чоловік вбив жінку, а потім тіло втопив у річці
27 лютий, 2019, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахраї викрали з кредитки лучанки кругленьку суму грошей
Сьогодні, 16:54
 0
Починати жнива ще рано, – волинські метеорологи
Сьогодні, 16:41
 0
На Львівщині викрили священника-рецидивіста, який незаконно торгував зброєю
Сьогодні, 16:15
 0
Помер ветеран війни, що допомагав відбудовувати Ківерці
Сьогодні, 16:02
 0
У Луцьку запрацює «Муніципальний сервісний центр»: що це таке
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8