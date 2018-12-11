У Луцьку запрацює «Муніципальний сервісний центр»: що це таке

У Луцьку презентували “Муніципальний сервісний центр”.Це – відокремлений структурний підрозділ ДП “ЕВОДА Трейд” КП “Луцькводоканал”, який надаватиме послуги з обрахунку плати та обліку розрахунків за житлові та комунальні послуги в сучасній білінговій системі “Укрбілінг”, - інформує пресслужба Луцькради.Презентацію керівникам комунальних підприємств, установ та організацій провів директор підприємстваВін розповів, що на сьогодні сучасна білінгова система з автоматизацією процесів розрахунків за надані послуги використовується провідними підприємствами Луцька, Києва, Дніпра, Ужгорода та інших міст. Вона дозволяє створення особистого кабінету в мережі інтернет з онлайн-даними безпосередньо з білінгової системи з миттєвим зарахуванням платежів; надання замовнику-підприємству надавачу послуг безлімітної кількості робочих місць для перегляду актуальної інформації про розрахунки споживачів; підключення Viber/Telegram-ботів; дозволяє економити витрати на обрахунок плати споживачам на 10 %.Перевагами співпраці з ВП “МСЦ” є експорт даних для формування Єдиного паперового комунального рахунку; консультування споживачів в Єдиних Центрах обслуговування клієнтів по всьому місту; створення Єдиного комунального Кол-центру; сканування документів на право власності, паспортів та довідок про ідентифікаційний код із збереженням їх в білінгу; синхронізація баз даних комунальних підприємств щодо власників помешкань, їх документів; перспектива об’єднання Особистих кабінетів всіх комунальних підприємств міста в єдиний.Також споживачі мають можливість дистанційної подачі документів надавачам послуг без візиту до підприємств; проведення нарахувань в білінгу будь-яких додаткових послуг; відображення споживачам в Особистому кабінеті сум зарахованих безготівкових пільг та субсидій; долучення боржників підприємства до автодозвону.