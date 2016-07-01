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Помер ветеран війни, що допомагав відбудовувати Ківерці

Помер ветеран війни, що допомагав відбудовувати Ківерці
7 липня на 86-му році життя перестало битися серце ветерана Другої світової війни Івана Семеновича Маслоша.

Про це повідомляє Ківерцівська РДА.

Іван Семенович народився 10 жовтня 1924 року в с.Чешин Замостського повіту Люблінського воєводства. У роки Другої світової війни був артилеристом першого Українського фронту, захищав нашу землю від ворога. Приймав участь в боях на території Польщі та Німеччини. 19 квітня 1945 року при форсувані річки Нейсе був поранений.

Після війни Іван Семенович доклав багато зусиль до відбудови містечка Ківерці.

Ветеран був нагороджений медаллю «За перемогу над Німеччиною», орденом Червоного Прапора та ювілейними медалями.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого.

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Теги: смерть, ветеран
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Редакція, ви рахувати вмієте? Якщо ветеран народився в 1924 році, то йому 96 років було.
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