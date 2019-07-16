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Починати жнива ще рано, – волинські метеорологи

Починати жнива ще рано, – волинські метеорологи
Починати жнивну кампанію в області станом на 8 липня ще рано.

Такий прогноз Суспільному озвучила завідувачка сектору агрометеопрогнозів Волинського гідрометеоцентру Людмила Галюк.

Агрометеорологи кажуть, що збирати зернові можна буде не раніше як за тиждень. Нині триває достигання озимих і ярих зернових культур. Через дощову погоду умови для достигання несприятливі.

"Надмірні опади та висока відносно вологість повітря затримують визрівання, зерно при цьому стікає. Рясно заселяється пліснявою та мікрофлорою", - каже Людмила Галюк.

Натомість, висока температура повітря і дощі, які випали у червні, позитивно впливають на ріст і розвиток кукурудзи. Найближчими днями передбачається до 20 градусів тепла.

Синоптик Надія Голя розповіла, що упродовж тижня на Волині знову передбачають короткочасні грозові дощі.


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Теги: жнива, Волинь, прогнози
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