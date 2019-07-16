Починати жнива ще рано, – волинські метеорологи
Сьогодні, 16:41
Починати жнивну кампанію в області станом на 8 липня ще рано.
Такий прогноз Суспільному озвучила завідувачка сектору агрометеопрогнозів Волинського гідрометеоцентру Людмила Галюк.
Агрометеорологи кажуть, що збирати зернові можна буде не раніше як за тиждень. Нині триває достигання озимих і ярих зернових культур. Через дощову погоду умови для достигання несприятливі.
"Надмірні опади та висока відносно вологість повітря затримують визрівання, зерно при цьому стікає. Рясно заселяється пліснявою та мікрофлорою", - каже Людмила Галюк.
Натомість, висока температура повітря і дощі, які випали у червні, позитивно впливають на ріст і розвиток кукурудзи. Найближчими днями передбачається до 20 градусів тепла.
Синоптик Надія Голя розповіла, що упродовж тижня на Волині знову передбачають короткочасні грозові дощі.
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Такий прогноз Суспільному озвучила завідувачка сектору агрометеопрогнозів Волинського гідрометеоцентру Людмила Галюк.
Агрометеорологи кажуть, що збирати зернові можна буде не раніше як за тиждень. Нині триває достигання озимих і ярих зернових культур. Через дощову погоду умови для достигання несприятливі.
"Надмірні опади та висока відносно вологість повітря затримують визрівання, зерно при цьому стікає. Рясно заселяється пліснявою та мікрофлорою", - каже Людмила Галюк.
Натомість, висока температура повітря і дощі, які випали у червні, позитивно впливають на ріст і розвиток кукурудзи. Найближчими днями передбачається до 20 градусів тепла.
Синоптик Надія Голя розповіла, що упродовж тижня на Волині знову передбачають короткочасні грозові дощі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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