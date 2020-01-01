Шахраї викрали з кредитки лучанки кругленьку суму грошей

Минулої доби до поліції звернулося п’ятеро волинян із заявами про шахрайства.Ошукали людей у різні способи, - пише ГУНП у Волинській області.У двох випадках шахраї виманили гроші волинян під приводом купівлі пального та породного собаки через мережу інтернет. Потерпілі перерахували кошти, проте придбаних покупок не отримали.Жителі Горохова та Ковеля під приводом працевлаштування та отримання кредиту перерахували зловмисникам загалом понад 8 тисяч гривень.Також відомо, що лучанка повідомила псевдопрацівнику банку конфіденційну інформацію внаслідок чого з її кредитної картки зняли понад 9 тисяч гривень.Поліція вкотре застерігає волинян та надає декілька порад як вберегтися від шахраїв:- будьте пильними і ні в якому разі не повідомляйте номерів банківської карти, чи номерів CVV2-коду третім особам;- будь-які покупки в мережі інтернет відправляйте чи отримуйте накладеним платежем або здійснюйте їх під час особистої зустрічі;- проводьте платежі в інтернеті тільки через перевірені сайти. Не ризикуйте оплачувати рахунки через незнайомі ресурси, тим більше, якщо комісія підозріло низька;- коли вказують номер карти для передоплати, поліцейські радять зайти на сайт кіберполіції, де в розділі «STOP FRAUD» ви можете перевірити зазначений продавцем рахунок, чи не входить він до переліку шахрайських;- завжди ігноруйте дзвінки і SMS з проханням кудись передзвонити або оплатити відправку вашого виграшу;Якщо ж ви все-таки постраждали від дій шахраїв, одразу телефонуйте до поліції за номером «102».