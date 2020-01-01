За день – 4 протоколи: у волинському місті перевірили заклади на дотримання вимог карантину
Сьогодні, 20:42
7 липня спеціалісти управління Держпродспоживслужби провели моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог.
Про це повідомляють на сайті мерії Володимира.
Зокрема, обстежили 3 магазини торгівлі непродовольчими товарами, 2 продовольчих магазини, 2 аптеки, 1 заклад громадського харчування, ТОВ “Володимир-Волинський ринок”.
За результатами перевірок виявили, що в закладах:
- не здійснюється температурний скринінг працівників;
вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь, місць контакту рук працівників та відвідувачів не проводиться дезінфекційними засобами, відсутній відповідний журнал,
- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією.
Працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Склали 4 протоколи про адміністративне правопорушення на винних осіб.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляють на сайті мерії Володимира.
Зокрема, обстежили 3 магазини торгівлі непродовольчими товарами, 2 продовольчих магазини, 2 аптеки, 1 заклад громадського харчування, ТОВ “Володимир-Волинський ринок”.
За результатами перевірок виявили, що в закладах:
- не здійснюється температурний скринінг працівників;
вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь, місць контакту рук працівників та відвідувачів не проводиться дезінфекційними засобами, відсутній відповідний журнал,
- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією.
Працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Склали 4 протоколи про адміністративне правопорушення на винних осіб.
Головне фото - ілюстративне
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