За день – 4 протоколи: у волинському місті перевірили заклади на дотримання вимог карантину





Про це



Зокрема, обстежили 3 магазини торгівлі непродовольчими товарами, 2 продовольчих магазини, 2 аптеки, 1 заклад громадського харчування, ТОВ “Володимир-Волинський ринок”.



За результатами перевірок виявили, що в закладах:

- не здійснюється температурний скринінг працівників;

вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь, місць контакту рук працівників та відвідувачів не проводиться дезінфекційними засобами, відсутній відповідний журнал,

- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією.



Працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Склали 4 протоколи про адміністративне правопорушення на винних осіб.



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