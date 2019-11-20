Повідомили ймовірну дату місцевих виборів





Сьогодні, 8 липня, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови № 3809 про дату проведення виборів. Про це свідчать дані на сайті парламенту, - пише



Вибори пропонується призначити на 25 жовтня 2020 року.



Текст постанови поки відсутній.



Нагадаємо,



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