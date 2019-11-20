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Повідомили ймовірну дату місцевих виборів

Повідомили ймовірну дату місцевих виборів
З'явилася інформація про ймовірну дату місцевих виборів в Україні.

Сьогодні, 8 липня, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови № 3809 про дату проведення виборів. Про це свідчать дані на сайті парламенту, - пише НВ.

Вибори пропонується призначити на 25 жовтня 2020 року.

Текст постанови поки відсутній.

Нагадаємо, українцям дозволили змінювати виборчу адресу онлайн, щоб проголосувати на місцевих виборах.

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Теги: вибори, Україна
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