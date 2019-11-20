Повідомили ймовірну дату місцевих виборів
09 липень, 23:59
З'явилася інформація про ймовірну дату місцевих виборів в Україні.
Сьогодні, 8 липня, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови № 3809 про дату проведення виборів. Про це свідчать дані на сайті парламенту, - пише НВ.
Вибори пропонується призначити на 25 жовтня 2020 року.
Текст постанови поки відсутній.
Нагадаємо, українцям дозволили змінювати виборчу адресу онлайн, щоб проголосувати на місцевих виборах.
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Сьогодні, 8 липня, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови № 3809 про дату проведення виборів. Про це свідчать дані на сайті парламенту, - пише НВ.
Вибори пропонується призначити на 25 жовтня 2020 року.
Текст постанови поки відсутній.
Нагадаємо, українцям дозволили змінювати виборчу адресу онлайн, щоб проголосувати на місцевих виборах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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