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Опублікували відео влучання блискавки у російського футболіста

Опублікували відео влучання блискавки у російського футболіста
У Росії під час тренування блискавка влучила у 16-річного футболіста.

Інцидент стався 3-го липня на тренуванні, у Мережі з'явилося відео моменту удару блискавки у Заборовського, - повідомляє ТСН.

16-річний російський футболіст Іван Заборовський, який виступає за підмосковний клуб "Знамя Труда", опинився в реанімації після того, як в нього влучила блискавка.

У хлопця сильні опіки, але стан стабільний.

За інформацією клубу, станом на 6 липня, стан гравця стабільний, кардіограма в нормі, сильні опіки на місці входу і виходу розряду блискавки. Загрози життю, за словами лікарів, немає.

Станом на 7 липня, Заборовського почали виводити зі стану штучної коми.

"Знамя Труда" виступає в західній зоні Професійної футбольної ліги (ПФЛ). У поточному сезоні, який через пандемію коронавірусу завершили достроково, команда стала 11-ю в турнірній таблиці.


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Теги: Росія, футбол, трагедія
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