Опублікували відео влучання блискавки у російського футболіста
Сьогодні, 04:15
У Росії під час тренування блискавка влучила у 16-річного футболіста.
Інцидент стався 3-го липня на тренуванні, у Мережі з'явилося відео моменту удару блискавки у Заборовського, - повідомляє ТСН.
16-річний російський футболіст Іван Заборовський, який виступає за підмосковний клуб "Знамя Труда", опинився в реанімації після того, як в нього влучила блискавка.
У хлопця сильні опіки, але стан стабільний.
За інформацією клубу, станом на 6 липня, стан гравця стабільний, кардіограма в нормі, сильні опіки на місці входу і виходу розряду блискавки. Загрози життю, за словами лікарів, немає.
Станом на 7 липня, Заборовського почали виводити зі стану штучної коми.
"Знамя Труда" виступає в західній зоні Професійної футбольної ліги (ПФЛ). У поточному сезоні, який через пандемію коронавірусу завершили достроково, команда стала 11-ю в турнірній таблиці.
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Інцидент стався 3-го липня на тренуванні, у Мережі з'явилося відео моменту удару блискавки у Заборовського, - повідомляє ТСН.
16-річний російський футболіст Іван Заборовський, який виступає за підмосковний клуб "Знамя Труда", опинився в реанімації після того, як в нього влучила блискавка.
У хлопця сильні опіки, але стан стабільний.
За інформацією клубу, станом на 6 липня, стан гравця стабільний, кардіограма в нормі, сильні опіки на місці входу і виходу розряду блискавки. Загрози життю, за словами лікарів, немає.
Станом на 7 липня, Заборовського почали виводити зі стану штучної коми.
"Знамя Труда" виступає в західній зоні Професійної футбольної ліги (ПФЛ). У поточному сезоні, який через пандемію коронавірусу завершили достроково, команда стала 11-ю в турнірній таблиці.
Невероятное видео: во время тренировки в 16-летнего вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния. Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его ввели в искусственную кому. pic.twitter.com/bbVDJeZmSx— baza (@bazabazon) July 6, 2020
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