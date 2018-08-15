Опублікували відео влучання блискавки у російського футболіста





Інцидент стався 3-го липня на тренуванні, у Мережі з'явилося відео моменту удару блискавки у Заборовського, - повідомляє



16-річний російський футболіст Іван Заборовський, який виступає за підмосковний клуб "Знамя Труда", опинився в реанімації після того, як в нього влучила блискавка.



У хлопця сильні опіки, але стан стабільний.



За інформацією клубу, станом на 6 липня, стан гравця стабільний, кардіограма в нормі, сильні опіки на місці входу і виходу розряду блискавки. Загрози життю, за словами лікарів, немає.



Станом на 7 липня, Заборовського почали виводити зі стану штучної коми.



"Знамя Труда" виступає в західній зоні Професійної футбольної ліги (ПФЛ). У поточному сезоні, який через пандемію коронавірусу завершили достроково, команда стала 11-ю в турнірній таблиці.



Невероятное видео: во время тренировки в 16-летнего вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния. Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его ввели в искусственную кому. pic.twitter.com/bbVDJeZmSx — baza (@bazabazon) July 6, 2020

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Росії під час тренування блискавка влучила у 16-річного футболіста.Інцидент стався 3-го липня на тренуванні, у Мережі з'явилося відео моменту удару блискавки у Заборовського, - повідомляє ТСН. 16-річний російський футболіст Іван Заборовський, який виступає за підмосковний клуб "Знамя Труда", опинився в реанімації після того, як в нього влучила блискавка.У хлопця сильні опіки, але стан стабільний.За інформацією клубу, станом на 6 липня, стан гравця стабільний, кардіограма в нормі, сильні опіки на місці входу і виходу розряду блискавки. Загрози життю, за словами лікарів, немає.Станом на 7 липня, Заборовського почали виводити зі стану штучної коми."Знамя Труда" виступає в західній зоні Професійної футбольної ліги (ПФЛ). У поточному сезоні, який через пандемію коронавірусу завершили достроково, команда стала 11-ю в турнірній таблиці.

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