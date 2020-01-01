У Луцьку на чоловіка склали адмінпротокол за неправильно одягнену маску. ВІДЕО
Сьогодні, 18:39
У одному з будівельних гіпермаркетів Луцька правоохоронці склали адміністративний протокол на лучанина, який неправильно носив маску.
Про це розповів Суспільному дільничний інспектор Віктор Томащук.
Зі слів дільничного, під час спільного з Держпродспоживслужбою рейду магазинами і торговими центрами Луцька помітили чоловіка, який не відреагував на зауваження охоронця магазину.
Лучанин спершу відмовився надати правоохоронцям документи, що засвідчують особу. На місце викликали наряд патрульних.
Чоловік, на якого правоохоронці склали протокол, коментувати ситуацію відмовився.
Заповнені поліцейськими документи про порушення підписав, але зазначив, що з порушенням, описаним у протоколі, не погоджується.
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Про це розповів Суспільному дільничний інспектор Віктор Томащук.
Зі слів дільничного, під час спільного з Держпродспоживслужбою рейду магазинами і торговими центрами Луцька помітили чоловіка, який не відреагував на зауваження охоронця магазину.
Лучанин спершу відмовився надати правоохоронцям документи, що засвідчують особу. На місце викликали наряд патрульних.
Чоловік, на якого правоохоронці склали протокол, коментувати ситуацію відмовився.
Заповнені поліцейськими документи про порушення підписав, але зазначив, що з порушенням, описаним у протоколі, не погоджується.
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Коментарі 2
А згідно конституції України він нічого не порушував,а постанова кабінету міністрів не має такої юридичної сили вищої конституції України і поліція повинна знати і захищати.
ще б штани спустив, як ту маску
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