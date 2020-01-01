Нічним клубам дозволили працювати до 23:00





Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають



Так, закладам культури дозволено працювати з 07:00 до 23:00.



За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, раніше робота закладів культури була дозволена до 22:00.



Щодо роботи нічних клубів, на думку Ткаченка, їх робота повинна бути заборонена після 22:00.



"Тотальне недотримання соціальної дистанції, масочного режиму і дезінфекції, неконтрольоване зібрання людей, безвідповідальність сьогодні - десятки і сотні нових хворих завтра", - написав міністр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.



Однак, згідно з пропозицією Міністерства внутрішніх справ, нічним клубам забороняється робота з 23:00 до 07:00.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.



Поки ж кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 7 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 44 людини до 2 853.



Кількість хворих на коронавірус у Києві 7 липня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 114 осіб до 5 779, серед захворілих 5 медиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів дозволив роботу установ культури і нічних клубів до 23:00.Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини. Так, закладам культури дозволено працювати з 07:00 до 23:00.За словами міністра культури та інформаційної політики, раніше робота закладів культури була дозволена до 22:00.Щодо роботи нічних клубів, на думку Ткаченка, їх робота повинна бути заборонена після 22:00."Тотальне недотримання соціальної дистанції, масочного режиму і дезінфекції, неконтрольоване зібрання людей, безвідповідальність сьогодні - десятки і сотні нових хворих завтра", - написав міністр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.Однак, згідно з пропозицією Міністерства внутрішніх справ, нічним клубам забороняється робота з 23:00 до 07:00.Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.Поки ж кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 7 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 44 людини до 2 853.Кількість хворих на коронавірус у Києві 7 липня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 114 осіб до 5 779, серед захворілих 5 медиків.

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