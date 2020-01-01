Нічним клубам дозволили працювати до 23:00
Сьогодні, 07:34
Кабінет Міністрів дозволив роботу установ культури і нічних клубів до 23:00.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.
Так, закладам культури дозволено працювати з 07:00 до 23:00.
За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, раніше робота закладів культури була дозволена до 22:00.
Щодо роботи нічних клубів, на думку Ткаченка, їх робота повинна бути заборонена після 22:00.
"Тотальне недотримання соціальної дистанції, масочного режиму і дезінфекції, неконтрольоване зібрання людей, безвідповідальність сьогодні - десятки і сотні нових хворих завтра", - написав міністр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Однак, згідно з пропозицією Міністерства внутрішніх справ, нічним клубам забороняється робота з 23:00 до 07:00.
Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.
Поки ж кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 7 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 44 людини до 2 853.
Кількість хворих на коронавірус у Києві 7 липня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 114 осіб до 5 779, серед захворілих 5 медиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.
Так, закладам культури дозволено працювати з 07:00 до 23:00.
За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, раніше робота закладів культури була дозволена до 22:00.
Щодо роботи нічних клубів, на думку Ткаченка, їх робота повинна бути заборонена після 22:00.
"Тотальне недотримання соціальної дистанції, масочного режиму і дезінфекції, неконтрольоване зібрання людей, безвідповідальність сьогодні - десятки і сотні нових хворих завтра", - написав міністр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Однак, згідно з пропозицією Міністерства внутрішніх справ, нічним клубам забороняється робота з 23:00 до 07:00.
Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.
Поки ж кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 7 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 44 людини до 2 853.
Кількість хворих на коронавірус у Києві 7 липня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 114 осіб до 5 779, серед захворілих 5 медиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шахраї продали волинянину автомобіль-привид
Сьогодні, 08:10
Нічним клубам дозволили працювати до 23:00
Сьогодні, 07:34
Кабмін виділив мільярд гривень на підтримку сфери культури
Сьогодні, 06:21
На Волині ще дві громади офіційно приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 05:22
Опублікували відео влучання блискавки у російського футболіста
Сьогодні, 04:15