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Директорка «Фронтери» розповіла, як цьогоріч планують провести літературний фестиваль на Волині. ФОТО

Директорка «Фронтери» розповіла, як цьогоріч планують провести літературний фестиваль на Волині. ФОТО
Втретє на Волині стартує Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера».

8 липня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків команда «Мистецького об’єднання «Стендаль» презентувала цьогорічні плани в рамках III Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».

Про те, як він відбудеться у сучасних реаліях, розповіла директорка фестивалю Елла Яцута.

«Перш за все, хочу наголосити, що «Фронтера», - це не лише фестиваль, свято літератури, яке ми разом проводимо перших вихідних жовтня в Луцьку. Це низка онлайн, офлайн заходів та інформаційних акцій, над якими команда працює протягом року. Фестиваль – це підсумок зробленого, обговорення і озвучення планів. Цьогоріч наш проєкт підтримав Український культурний фонд, ми продожуємо співпрацювати із Луцькою міською радою, Генеральним консульством Республіки Польща в Луцьку, діячами Богданом Шибою та Романом Бондаруком, відкриті до нових партнерств, адже ідей і планів все більше», - сказала Елла Яцута.

Отож, команда проєкту працюватиме у трьох основних напрямках:
-децентралізація культури.
Більшість культурних подій зосереджені в Луцьку, що створює обмеження для охочих з інших міст. Спільно з експертами Лілією Лавринович, Олександром Котисом, Ольгою Шарутою та Віталіною Макарик відвідаємо Смолигівську, Павлівську, Торчинську, Цуманську ОТГ та місто Володимир-Волинсьий, ознайомимося із місцевим «культурним кліматом» та розробимо концепцію мистецьких подій, які б формували навколо себе місцеву культурну спільноту. Хочемо запустити у 2021 року фестивальну хвилю по Волині, яка завершиться «Фронтерою» восени. Також ці напрацювання і пошуки дозволять більше дізнатися про історико-культурну спадщину нашого краю, розповісти про це через партнерські ЗМІ та соціальні мережі та відкрити нові грані туристичного потенціалу громад.
-досліження феномену пограниччя та знайомство із сучасними авторами й текстами.
Впродовж липня–жовтня будуть записувати і публікувати на нашому Youtube-каналі відеорозмови з відомими українськими письменниками, щоб актуалізувати пам'ять про важливих людей та місця Великої Волині. Поговорять про Костя Шишка, Агатангела Кримського, Юрка Покальчука, Ніла Хасевича й інших. Команда «Фронтери» не лише заглибиться у культурний контекст Волині, але й хоче побачити її очима місцевих авторів і гостей. Долучитися до ініціативи вже погодились Павло Коробчук, Софія Андрухович, Андрій Бондар, Олександр Бойченко, Сергій Жадан, Любов Якимчук.
- розвиток волонтерства у культурі.
Жодна культурна подія не відбувається без волонтерів. Але в більшості випадків їх запрошують доєнаднатися практично напередодні заходу, нашвидкуруч розписують завдання, незначна частина приходить наступного року. Команда «Фронтери» планує змінити цей підхід, навчити волонтерів бути амбасадорами проєкту і разом його творити. Саме тому реалізовують навчальний курс для волонтерів з Луцька й усієї області. І сподіваються, саме вони 2021 року стануть рушіями нових культурних ініціатив в громадах.

Усі вищеназвані заходи відбудуться за підтримки Українського культурного фонду та партнерів. Але окрім них, важить зберегти шанс поспілкуватися із письменниками вживу.

"За сприятливої епідеміологічної ситуації та з дотриманням усіх вимог МОЗ ми будемо робити офлайн-заходи. Команда шукає відповідні локації для камерних зустрічей із суворим обмеженням кількості відвідувачів. Наразі на 12 липня заплановані «петропавлівські» читання родини Коробчуків, а 19 липня в Луцьку виступить Сергій Жадан. Ми змушені вводити попередню реєстрацію і просимо відвідувачів із розумінням і відповідальністю поставитися до цього. Щодо самого фестивалю 2-4 жовтня, то команда працює над його підготовкою. Так, ми не забезпечимо тисячних залів, але робимо все можливе, аби відбулись теплі літературні вихідні", - розповіла директорка "Фронтери" Елла Яцута.

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Теги: Фронтера, плани, літературний фестиваль
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