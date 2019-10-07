Директорка «Фронтери» розповіла, як цьогоріч планують провести літературний фестиваль на Волині. ФОТО

Втретє на Волині стартує Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера».8 липня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків команда «Мистецького об’єднання «Стендаль» презентувала цьогорічні плани в рамках III Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».Про те, як він відбудеться у сучасних реаліях, розповіла директорка фестивалю«Перш за все, хочу наголосити, що «Фронтера», - це не лише фестиваль, свято літератури, яке ми разом проводимо перших вихідних жовтня в Луцьку. Це низка онлайн, офлайн заходів та інформаційних акцій, над якими команда працює протягом року. Фестиваль – це підсумок зробленого, обговорення і озвучення планів. Цьогоріч наш проєкт підтримав Український культурний фонд, ми продожуємо співпрацювати із Луцькою міською радою, Генеральним консульством Республіки Польща в Луцьку, діячамита, відкриті до нових партнерств, адже ідей і планів все більше», - сказала Елла Яцута.Отож, команда проєкту працюватиме у трьох основних напрямках:-децентралізація культури.Більшість культурних подій зосереджені в Луцьку, що створює обмеження для охочих з інших міст. Спільно з експертамитавідвідаємо Смолигівську, Павлівську, Торчинську, Цуманську ОТГ та місто Володимир-Волинсьий, ознайомимося із місцевим «культурним кліматом» та розробимо концепцію мистецьких подій, які б формували навколо себе місцеву культурну спільноту. Хочемо запустити у 2021 року фестивальну хвилю по Волині, яка завершиться «Фронтерою» восени. Також ці напрацювання і пошуки дозволять більше дізнатися про історико-культурну спадщину нашого краю, розповісти про це через партнерські ЗМІ та соціальні мережі та відкрити нові грані туристичного потенціалу громад.-досліження феномену пограниччя та знайомство із сучасними авторами й текстами.Впродовж липня–жовтня будуть записувати і публікувати на нашому Youtube-каналі відеорозмови з відомими українськими письменниками, щоб актуалізувати пам'ять про важливих людей та місця Великої Волині. Поговорять про Костя Шишка, Агатангела Кримського, Юрка Покальчука, Ніла Хасевича й інших. Команда «Фронтери» не лише заглибиться у культурний контекст Волині, але й хоче побачити її очима місцевих авторів і гостей. Долучитися до ініціативи вже погодились- розвиток волонтерства у культурі.Жодна культурна подія не відбувається без волонтерів. Але в більшості випадків їх запрошують доєнаднатися практично напередодні заходу, нашвидкуруч розписують завдання, незначна частина приходить наступного року. Команда «Фронтери» планує змінити цей підхід, навчити волонтерів бути амбасадорами проєкту і разом його творити. Саме тому реалізовують навчальний курс для волонтерів з Луцька й усієї області. І сподіваються, саме вони 2021 року стануть рушіями нових культурних ініціатив в громадах.Усі вищеназвані заходи відбудуться за підтримки Українського культурного фонду та партнерів. Але окрім них, важить зберегти шанс поспілкуватися із письменниками вживу."За сприятливої епідеміологічної ситуації та з дотриманням усіх вимог МОЗ ми будемо робити офлайн-заходи. Команда шукає відповідні локації для камерних зустрічей із суворим обмеженням кількості відвідувачів. Наразі на 12 липня заплановані «петропавлівські» читання родини Коробчуків, а 19 липня в Луцьку виступить Сергій Жадан. Ми змушені вводити попередню реєстрацію і просимо відвідувачів із розумінням і відповідальністю поставитися до цього. Щодо самого фестивалю 2-4 жовтня, то команда працює над його підготовкою. Так, ми не забезпечимо тисячних залів, але робимо все можливе, аби відбулись теплі літературні вихідні", - розповіла директорка "Фронтери" Елла Яцута.