«Латають» ями та косять траву: як у селі поблизу Луцька готуються до можливого приїзду Зеленського. ВІДЕО





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Завтра, 9 липня, з робочим візитом на Волинь приїде Володимир Зеленський. За попередньою інформацією, один із об’єктів, які відвідає гарант - дитячий садок у селі Крупа Луцького району.



Керівник дільниці експлуатації доріг Петро Музичук розповів, що на латання ям пішло 4 тонни асфальту. Робітники малюють пішохідні переходи та встановлюють дорожні знаки.



"Казали, не випустять, доки все не зробимо. Дві зупинки ще є. Ще треба три намалювати переходи і 6 знаків", - розповів один з працівників.



Заступник начальника управління капітального будівництва обласної адміністрації каже: роботи у Крупі не пов’язані з приїздом Володимира Зеленського.



"Була заявка від мешканців цієї сільради про те, що ямковим ремонтом потрібно зайнятися. Ми відновили ямковий ремонт і на прохання їх встановили знаки і перехід", - каже Василь Козак.



Дитсадок, який можливо відвідає президент, ще не зданий в експлуатацію. Він розрахований на 105 дошкільнят. Завершити будівництво мають до першого вересня. Нині біля закладу робітники прибирають територію довкола, працюють над внутрішнім оздобленням приміщень.



Нагадаємо, про приїзд гаранта офіційно стало відомо сьогодні, 8 липня. До цього в облдержадміністрації не повідомляли точну дату та мету візиту.









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