вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині спіймали крадіїв дуба

На Волині спіймали крадіїв дуба
На Волині лісова охорона виявила самовільну порубку дуба у масивах Торчинської селищної ради, у масивах, що межують із лісами Торчинського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ».

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВОУЛМГ.

Незаконну порубку дуба працівники державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ», групи оперативного реагування виявили під час чергового рейду вчора, 7 липня, пізно ввечері.

Неподалік виявили бус, яким цінну деревину планували вивезти. Відомі також особи лісопорушників. Це мешканці Ківерцівського району.

За фактом тривають слідчі дії. Деревину секвестровано.

Працівники лісової охорони, груп оперативного реагування вже традиційно самостійно та спільно з поліцією проводять посилене патрулювання лісів Ківерцівського району. Саме тут фіксується найбільша кількість незаконних порубок.

Робота триватиме і надалі. Більш результативною вона стане за умови спільного бажання подолати проблему з боку населення, органів місцевого самоврядування.

Нагадуємо: якщо вам відомі факти крадіжки деревини, телефонуйте за номером (0332) 72 00 54 або повідомляйте на «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВОУЛМГ, ліс, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін призначив нового мовного омбудсмена
Сьогодні, 03:14
На Волині спіймали крадіїв дуба
Сьогодні, 02:17
Ексоборонець «Волині» допоміг «Динамо» завоювати Кубок України
Сьогодні, 00:35
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку на Театральному майдані остаточно запрацювали обмежувачі руху. ФОТО
08 липень, 22:55
Схожі новини
У лісах Волині – майже 2 тисячі вуликів. ФОТО У лісах Волині – майже 2 тисячі вуликів. ФОТО
20 травень, 22:59
Молодик, який на Волині підпалив автомобіль з краденою деревиною, – фігурант іншого злочину. ВІДЕО Молодик, який на Волині підпалив автомобіль з краденою деревиною, – фігурант іншого злочину. ВІДЕО
05 травень, 05:14
Як волинські громади використовують «лісові» гроші Як волинські громади використовують «лісові» гроші
04 травень, 22:19
На Волині чоловік у балаклаві на очах у лісівників підпалив автівку з краденим дубом. ВІДЕО На Волині чоловік у балаклаві на очах у лісівників підпалив автівку з краденим дубом. ВІДЕО
02 травень, 23:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кабмін призначив нового мовного омбудсмена
Сьогодні, 03:14
 0
На Волині спіймали крадіїв дуба
Сьогодні, 02:17
 0
Ексоборонець «Волині» допоміг «Динамо» завоювати Кубок України
Сьогодні, 00:35
 0
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку на Театральному майдані остаточно запрацювали обмежувачі руху. ФОТО
08 липень, 22:55
 0
Медіа
відео
1/8