На Волині спіймали крадіїв дуба

На Волині лісова охорона виявила самовільну порубку дуба у масивах Торчинської селищної ради, у масивах, що межують із лісами Торчинського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ».Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВОУЛМГ.Незаконну порубку дуба працівники державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ», групи оперативного реагування виявили під час чергового рейду вчора, 7 липня, пізно ввечері.Неподалік виявили бус, яким цінну деревину планували вивезти. Відомі також особи лісопорушників. Це мешканці Ківерцівського району.За фактом тривають слідчі дії. Деревину секвестровано.Працівники лісової охорони, груп оперативного реагування вже традиційно самостійно та спільно з поліцією проводять посилене патрулювання лісів Ківерцівського району. Саме тут фіксується найбільша кількість незаконних порубок.Робота триватиме і надалі. Більш результативною вона стане за умови спільного бажання подолати проблему з боку населення, органів місцевого самоврядування.Нагадуємо: якщо вам відомі факти крадіжки деревини, телефонуйте за номером (0332) 72 00 54 або повідомляйте на «102».