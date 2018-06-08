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Волинський коледж, у якому обвалилася стіна, просить у МОН грошей на ремонт

Волинський коледж, у якому обвалилася стіна, просить у МОН грошей на ремонт
Колектив Любешівського технічного коледжу направив листи у вищі ешелони влади з проханням, аби цього року виділили кошти для продовження робіт із ліквідації наслідків часткового обвалу навчального корпусу.

Про це повідомляє районна газета "Нове життя".

Попередньо колектив навчального закладу вже звертався до високопосадовців на початку року. Ще до того, як країну та світ охопила пандемія коронавірусної інфекції, розповів директор коледжу Анатолій Хомич.

Цього разу для в. о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета у листі педагоги повідомили, то торік Любешівському технічному коледжу ЛНТУ для ліквідації наслідків часткового обвалу навчального корпусу виділили 3 млн грн, і всі вони були освоєні.

Проте вартість робіт, пов’язаних із цією ліквідацією становить 19 млн грн. Тож колектив переконував в. о. міністра: існує виробнича та соціальна необхідність продовжити роботи для прискорення введення в експлуатацію навчальний корпус. Відтак пана Сергія Шкарлета просили посприяти у виділенні для коледжу цього року хоча би 5 млн грн.

У другому листі, адресованому міністру регіонального розвитку України Олексію Чернишову, теж ішлося про таку суму. Колектив поінформував, що в них навчається і працює біля тисячі осіб педагогічного персоналу, учнів та студентів. До того ж навчальний заклад знаходиться на території, котра потерпіла від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У 2018 році стався обвал в частині навчального корпусу, і вартість відновлювальних робіт становить понад 19 млн грн.

Цьому міністру також повідомили, що торік освоїли виділені кошти у сумі трьох мільйонів гривень на виконання ряду важливих будівельно-монтажних робіт для ліквідації наслідків обвалу. «Станом на 1 липня 2020 року для повної ліквідації наслідків обвалу потрібно ще до 16 млн грн. Тож колектив просив міністра Олексія Чернишова прийняти позитивне рішення – продовжити виділення коштів цього року в сумі хоча би 5 млн грн», - поінформував директор Любешівського технічного коледжу ЛНТУ Анатолій Хомич.

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Теги: Волинь, Любешів, освіта, коледж
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Коментарі 2
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А чому завалився ?
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Цемент пропили.
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