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На Волині легковик втаранився в електроопору. ВІДЕО

На Волині легковик втаранився в електроопору. ВІДЕО
На Волині, у місті Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталася 8 липня на вулиці Зимнівській, - йдеться у спільноті Твій Володимиру фейсбуці.

Автомобіль Subaru в'їхав у електроопору. Водій не впорався з керуванням.

За інформацією у спільноті, водій - не місцевий, обійшлося без жертв .

На місці працював екіпаж поліції та працівники "Волиньобленерго".


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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, ДТП
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