На Волині легковик втаранився в електроопору. ВІДЕО
Сьогодні, 22:09
На Волині, у місті Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода.
Аварія сталася 8 липня на вулиці Зимнівській, - йдеться у спільноті Твій Володимиру фейсбуці.
Автомобіль Subaru в'їхав у електроопору. Водій не впорався з керуванням.
За інформацією у спільноті, водій - не місцевий, обійшлося без жертв .
На місці працював екіпаж поліції та працівники "Волиньобленерго".
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Аварія сталася 8 липня на вулиці Зимнівській, - йдеться у спільноті Твій Володимиру фейсбуці.
Автомобіль Subaru в'їхав у електроопору. Водій не впорався з керуванням.
За інформацією у спільноті, водій - не місцевий, обійшлося без жертв .
На місці працював екіпаж поліції та працівники "Волиньобленерго".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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