На Волині легковик втаранився в електроопору. ВІДЕО





Аварія сталася 8 липня на вулиці Зимнівській, - йдеться у спільноті Твій Володимиру фейсбуці.



Автомобіль Subaru в'їхав у електроопору. Водій не впорався з керуванням.



За інформацією у спільноті, водій - не місцевий, обійшлося без жертв .



На місці працював екіпаж поліції та працівники "Волиньобленерго".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині, у місті Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода.Аварія сталася 8 липня на вулиці Зимнівській, - йдеться у спільноті Твій Володимиру фейсбуці.Автомобіль Subaru в'їхав у електроопору. Водій не впорався з керуванням.За інформацією у спільноті, водій - не місцевий, обійшлося без жертв .На місці працював екіпаж поліції та працівники "Волиньобленерго".

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