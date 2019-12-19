Ексоборонець «Волині» допоміг «Динамо» завоювати Кубок України





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Відбувся фінал Кубка України Динамо (Київ) - Ворскла (Полтава), переможець якого визначився у серії пенальті.



На 11-ій хвилині матчу після передачі Кане відзначився Степанюк. Через 17 хвилин Вербич зрівняв рахунок. Ще одного разу полтавську команду виручив голкіпер, парирувавши удар Сироти впритул.



На 56-ій хвилині Цітаішвілі пробив поруч зі стійкою воріт суперника. На 70-ій хвилині зустрічі Вербич переправив м’яч у сітку воріт Ворскли, але гол було скасовано - положення поза грою.



В овертаймах голів не було забито. Володар трофею визначався у серії післяматчевих пенальті, в якій не міг взяти участь юний голкіпер Ворскли Павло Ісенка, як планувалося раніше. Це сталося через те що було використано всі чотири слоти для проведення замін - останній був коли замінили травмованого Руслана Степанюка.



У серії пенальті фортуна посміхнулася київському Динамо - 8:7. Голкіпери потягнули удари Сапая і Миколенка, а Баєнко пробив вище воріт.



Вирішальний гол у складі "Динамо" забив Артем Шабанов, який свого часу захищав кольори луцької "Волині".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київське "Динамо" перемогло полтавську "Ворсклу" у фіналі Кубка України.Про це повідомляє Сhampion. Відбувся фінал Кубка України Динамо (Київ) - Ворскла (Полтава), переможець якого визначився у серії пенальті.На 11-ій хвилині матчу після передачі Кане відзначився Степанюк. Через 17 хвилин Вербич зрівняв рахунок. Ще одного разу полтавську команду виручив голкіпер, парирувавши удар Сироти впритул.На 56-ій хвилині Цітаішвілі пробив поруч зі стійкою воріт суперника. На 70-ій хвилині зустрічі Вербич переправив м’яч у сітку воріт Ворскли, але гол було скасовано - положення поза грою.В овертаймах голів не було забито. Володар трофею визначався у серії післяматчевих пенальті, в якій не міг взяти участь юний голкіпер Ворскли Павло Ісенка, як планувалося раніше. Це сталося через те що було використано всі чотири слоти для проведення замін - останній був коли замінили травмованого Руслана Степанюка.У серії пенальті фортуна посміхнулася київському Динамо - 8:7. Голкіпери потягнули удари Сапая і Миколенка, а Баєнко пробив вище воріт.Вирішальний гол у складі "Динамо" забив Артем Шабанов, який свого часу захищав кольори луцької "Волині".

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