Ранок 9 липня: в Україні – 810 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 50

За минулу добу в Україні зафіксували 810 випадків зараження коронавірусом. Внаслідок цього станом на ранок 9 липня загальна статистика виявлених хворих на коронавірус в країні зросла до 51 224.Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО.За добу помер 21 українець.На Волині за останню добу виявили 50 нових випадки коронавірусу. Дл порівняння: у Львівській області - 119 випадків, у місті Києві - 93.Загальна кількість хворих станом на 9 липня в області - 2875 випадків. Померла в області загалом 71 людина. На щастя, за останню добу летальних випадків не зафіксували.