Ранок 9 липня: в Україні – 810 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 50
Сьогодні, 08:56
За минулу добу в Україні зафіксували 810 випадків зараження коронавірусом. Внаслідок цього станом на ранок 9 липня загальна статистика виявлених хворих на коронавірус в країні зросла до 51 224.
Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО.
За добу помер 21 українець.
На Волині за останню добу виявили 50 нових випадки коронавірусу. Дл порівняння: у Львівській області - 119 випадків, у місті Києві - 93.
Загальна кількість хворих станом на 9 липня в області - 2875 випадків. Померла в області загалом 71 людина. На щастя, за останню добу летальних випадків не зафіксували.
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Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО.
За добу помер 21 українець.
На Волині за останню добу виявили 50 нових випадки коронавірусу. Дл порівняння: у Львівській області - 119 випадків, у місті Києві - 93.
Загальна кількість хворих станом на 9 липня в області - 2875 випадків. Померла в області загалом 71 людина. На щастя, за останню добу летальних випадків не зафіксували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Необхідно МОЗ здійснювати тестування населення мосово, так як це робиться в США, Росії, Бразилії, Германії, Франції. Від того, що Україні не вигідно знати дійсної та реальної картини щодо розповсюдження коронавірусу по регіонах нашої держави, того в країні не виділяється достатньо коштів на проведення таких тестів серед населення. Не виділяються кошти на встановлення відповідного обладнання, лабораторій, апаратів до них, тощо. Йде все самопливом. І після цього ми в ЗМІ висвічуємо, що в інших державах приріст коронавірусу (РФ), а у нас падіння захворюваності. Робіть більше тестів, то і у нас буде приріст не менше чим в США чи РФ.
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