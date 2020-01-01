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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 50 нових випадків захворювання на COVID-19: Луцьк - 18, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 5, Камінь-Каширський район – 5, Ковельський район – 6, м.Нововолинськ – 2, Іваничівський район – 3, Рожищенський район – 3, Володимир-Волинський район – 1, Горохівський район – 1, Любомльський район – 1, Шацький район – 1. Одужало за добу 140 осіб, в тому числі 8 дітей та 12 медичних працівників.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 9 липня в області зареєстрували 2875 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 1172 особи. 71 випадок хвороби завершився летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 603 випадки, в т.ч. 13 летальних;
• Луцький район – 203 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 374 випадки, в тому числі 10 летальних;
• Ківерцівський район – 344 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Володимир-Волинський район – 230 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Камінь-Каширський район – 228 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• м. Нововолинськ – 173 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 46 випадків;
• Ратнівський район – 149 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Горохівський район – 105 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 97 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 62 випадки;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 41 випадок;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Рожищенський район – 33 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 26 випадків.

За попередню добу надійшло 49 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною 16 425 осіб, в тому числі за останню добу – 312 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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