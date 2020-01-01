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Сьогодні Зеленський їде на Волинь. ПРОГРАМА ВІЗИТУ

Сьогодні Зеленський їде на Волинь. ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Президент України Володимир Зеленський відвідає Волинську область сьогодні, 9 липня.

В рамках робочої поїздки президент огляне хід будівництва дитячого садка у селі Крупа Луцького району.

А також гарант побачить, як проводять ремонтні роботи автомобільної дороги М-19 Доманово ( на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече ( на м. Бухарест), які здійснюють в рамках програми президента України "Велике будівництво" щодо інфраструктурної модернізації країни. Мова йде про ділянку дороги на об'їзній біля Луцька.









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Теги: Володимир Зеленський, Волинь, приїзд, програма візиту
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Коментарі 6
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Хай їде к йо.... матері
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Хай гідранта по районах покатають. Не на мерсі, а на Таврії. Хай гляне яка депресивна клоака в більшості районів. На границю завезіть, познайомте із заробітчанами, хай спобує їх повернути додому.
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не хай проїдеться з Ковеля до Доманово

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Ура! )))
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Садок в Крупі будють вже 4 рік, дороги це ще програма уряду Гройсмана. Питання, а що зелений президент приклав до цього?
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І буде він гордо їхати на велосипеді без охорони і кортежів
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