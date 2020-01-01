Сьогодні Зеленський їде на Волинь. ПРОГРАМА ВІЗИТУ

Володимир Зеленський відвідає Волинську область сьогодні, 9 липня.



В рамках робочої поїздки президент огляне хід будівництва дитячого садка у селі Крупа Луцького району.



А також гарант побачить, як проводять ремонтні роботи автомобільної дороги М-19 Доманово ( на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече ( на м. Бухарест), які здійснюють в рамках програми президента України "Велике будівництво" щодо інфраструктурної модернізації країни. Мова йде про ділянку дороги на об'їзній біля Луцька.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українивідвідає Волинську область сьогодні, 9 липня.В рамках робочої поїздки президент огляне хід будівництва дитячого садка у селі Крупа Луцького району.А також гарант побачить, як проводять ремонтні роботи автомобільної дороги М-19 Доманово ( на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече ( на м. Бухарест), які здійснюють в рамках програми президента України "Велике будівництво" щодо інфраструктурної модернізації країни. Мова йде про ділянку дороги на об'їзній біля Луцька.

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