У Луцькому районі водія вантажівки вбило струмом





Трагедія сталась 8 липня. Про це Інформаційному агенству



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



Як зазначили у поліції, чоловік під час виїзду з автомийки вантажним автомобілем марки DAF з цистерною вирішив подивитися чи закрита цистерна і виліз на її верх, де зачепився за високовольтну лінію електропередач, внаслідок чого отримав сильне ураження струмом.



На жаль, чоловіка врятувати не вдалося, він загинув на місці події. Померлий – житель Миколаївської області, 1979 року народження.

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