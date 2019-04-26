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У Луцькому районі водія вантажівки вбило струмом

У Луцькому районі водія вантажівки вбило струмом
У селі Cтрумівка Луцького району струмом вбило 41-річного чоловіка.

Трагедія сталась 8 липня. Про це Інформаційному агенству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Як зазначили у поліції, чоловік під час виїзду з автомийки вантажним автомобілем марки DAF з цистерною вирішив подивитися чи закрита цистерна і виліз на її верх, де зачепився за високовольтну лінію електропередач, внаслідок чого отримав сильне ураження струмом.

На жаль, чоловіка врятувати не вдалося, він загинув на місці події. Померлий – житель Миколаївської області, 1979 року народження.

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Теги: струм, смерть, чоловік
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