На Світязі дозволили працювати базам відпочинку та атракціонам





Таке рішення прийняли 8 липня під час позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,



Заслухавши інформації, з урахуванням їх обговорення, враховуючи оцінку поточної епідемічної ситуації на території району, а також за результатами обстеження Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» та баз відпочинку, що знаходяться на території району на дотримання протиепідемічних заходів.



Вирішили для пом’якшення впливу на економіку району обмежувальних заходів, запроваджених з метою протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19, дозволити починаючи з 9 липня 2020 року на території Шацького району наступні пом’якшення, а саме діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (заклади лікувально-оздоровчої, санаторно-курортної та відпочинково-туристичної сфер району) та діяльність розважальних атракціонів за умови дотриманням тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах, що надають послуги з розміщення на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19). Заборонили лише відкривати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.



Власники, керівники (орендарі) закладів мають забезпечити:

1) проведення температурного скринінгу безконтактним методом на пропускному пункті усіх відпочиваючих та працівників санаторія;

2) працівників, в яких при проведенні температурного скринінку виявлено температуру тіла понад 37,2 С або ознаки респіраторних захворювань до виконання обов’язків не допускати;

3) організацію місць для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту;

4) допуск відпочиваючих та перебування в приміщенні у місцях спільного користування(поза номером) лише у респіраторі або захисній масці(у тому числі саморобній), так, щоб були покриті ніс та рот;

5) не допущення черг у місцях можливого скупчення, нанесення відповідного тимчасового маркування для дотримання соціальної дистанції не менше 1,5 м.;

6) на рецепції закладу захисний екран між персоналом і відпочиваючими, в разі відсутності такого, персонал повинен бути одягнений у захисний щиток або окуляри;

7) максимальне обмеження контактів відпочиваючих, за можливості, організувати харчування в номерах, за системою замовлень, відкритих літніх майданчиках;

8) розміщення пляжного обладнання(шезлонгів, роздягалень, ногомийок тощо) з дотриманням принципу соціального дистанціювання;

9) постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників у санвузлах номерів. Використання багаторазових рушників заборонити(окрім персональних у номерах);

10) централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери/урни з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

11) обмеження масових зборів працівників в закритих приміщеннях;

12) наявність щонайменше п’ятиденного запасу засобів індивідуального захисту та їх використання працівниками(респіратори або медичні маски, втому числі саморобні, захисні рукавички)



Зазначають, у разі погіршення протиепідеміологічної ситуації на території району, місцева комісія залишає за собою право терміново посилити карантинні обмеження у всіх сферах життєдіяльності району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому районі від сьогодні, 9 липня, дозволили відкрити заклади лікувально-оздоровчої, санаторно-курортної та відпочинково-туристичної сфер.Таке рішення прийняли 8 липня під час позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Шацька РДА.Заслухавши інформації, з урахуванням їх обговорення, враховуючи оцінку поточної епідемічної ситуації на території району, а також за результатами обстеження Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» та баз відпочинку, що знаходяться на території району на дотримання протиепідемічних заходів.Вирішили для пом’якшення впливу на економіку району обмежувальних заходів, запроваджених з метою протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19, дозволити починаючи з 9 липня 2020 року на території Шацького району наступні пом’якшення, а саме діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (заклади лікувально-оздоровчої, санаторно-курортної та відпочинково-туристичної сфер району) та діяльність розважальних атракціонів за умови дотриманням тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах, що надають послуги з розміщення на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19). Заборонили лише відкривати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.Власники, керівники (орендарі) закладів мають забезпечити:1) проведення температурного скринінгу безконтактним методом на пропускному пункті усіх відпочиваючих та працівників санаторія;2) працівників, в яких при проведенні температурного скринінку виявлено температуру тіла понад 37,2 С або ознаки респіраторних захворювань до виконання обов’язків не допускати;3) організацію місць для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту;4) допуск відпочиваючих та перебування в приміщенні у місцях спільного користування(поза номером) лише у респіраторі або захисній масці(у тому числі саморобній), так, щоб були покриті ніс та рот;5) не допущення черг у місцях можливого скупчення, нанесення відповідного тимчасового маркування для дотримання соціальної дистанції не менше 1,5 м.;6) на рецепції закладу захисний екран між персоналом і відпочиваючими, в разі відсутності такого, персонал повинен бути одягнений у захисний щиток або окуляри;7) максимальне обмеження контактів відпочиваючих, за можливості, організувати харчування в номерах, за системою замовлень, відкритих літніх майданчиках;8) розміщення пляжного обладнання(шезлонгів, роздягалень, ногомийок тощо) з дотриманням принципу соціального дистанціювання;9) постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників у санвузлах номерів. Використання багаторазових рушників заборонити(окрім персональних у номерах);10) централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери/урни з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;11) обмеження масових зборів працівників в закритих приміщеннях;12) наявність щонайменше п’ятиденного запасу засобів індивідуального захисту та їх використання працівниками(респіратори або медичні маски, втому числі саморобні, захисні рукавички)Зазначають, у разі погіршення протиепідеміологічної ситуації на території району, місцева комісія залишає за собою право терміново посилити карантинні обмеження у всіх сферах життєдіяльності району.

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