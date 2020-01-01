Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО
Сьогодні, 11:07
Президент України Володимир Зеленський прибув на Волинь.
Гаранта держави зустріли спочатку на об'їзній дорозі поблизу села Дачне. Це відбулося майже в 11 годині 9 липня.
Зустрічі Зеленського передувала перевірка присутніх представників засобів масової інформації працівниками Управління державної охорони на наявність заборонених предметів. Окрім того, здійснили і температурний скринінг для присутніх.
Дорогу, яку приїхав інспектувати Зеленський, ремонтують в рамках програми "Велике будівництво".
На місці присутня чимала кількість журналістів, поліції, представників Служби безпеки України, Служби автомобільних доріг у Волинській області, а також голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Зауважимо, що після цього Володимир Зеленський огляне хід будівництва дитячого садка у селі Крупа Луцького району.
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Гаранта держави зустріли спочатку на об'їзній дорозі поблизу села Дачне. Це відбулося майже в 11 годині 9 липня.
Зустрічі Зеленського передувала перевірка присутніх представників засобів масової інформації працівниками Управління державної охорони на наявність заборонених предметів. Окрім того, здійснили і температурний скринінг для присутніх.
Дорогу, яку приїхав інспектувати Зеленський, ремонтують в рамках програми "Велике будівництво".
На місці присутня чимала кількість журналістів, поліції, представників Служби безпеки України, Служби автомобільних доріг у Волинській області, а також голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Зауважимо, що після цього Володимир Зеленський огляне хід будівництва дитячого садка у селі Крупа Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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