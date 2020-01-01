Скільки людей хворіють на коронавірус у Любешівському районі
Сьогодні, 10:47
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19. За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 7 осіб: 5 – смт Любешів, 2 – с. Підкормілля.
Одну хвору госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської районної лікарні, 6 – перебувають на амбулаторному лікуванні, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Надійшов 1 негативний результат у жителя с. Цир. Одужали 2 жителя с. Зарудчі.
За весь період спостереження станом на 8 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 62 жителів Любешівського району:
Любешів – 21 (13 одужало)
Ветли – 10
Люб’язь - 8 (7 одужали)
Зарудче – 8 (7 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Любешівська Воля – 2
Підкормілля - 3.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 50 нових випадків захворювання на COVID-19. А загалом станом на 9 липня в області зареєстрували 2875 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
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Одну хвору госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської районної лікарні, 6 – перебувають на амбулаторному лікуванні, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Надійшов 1 негативний результат у жителя с. Цир. Одужали 2 жителя с. Зарудчі.
За весь період спостереження станом на 8 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 62 жителів Любешівського району:
Любешів – 21 (13 одужало)
Ветли – 10
Люб’язь - 8 (7 одужали)
Зарудче – 8 (7 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Любешівська Воля – 2
Підкормілля - 3.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 50 нових випадків захворювання на COVID-19. А загалом станом на 9 липня в області зареєстрували 2875 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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