Скільки людей хворіють на коронавірус у Любешівському районі





Одну хвору госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської районної лікарні, 6 – перебувають на амбулаторному лікуванні, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



Надійшов 1 негативний результат у жителя с. Цир. Одужали 2 жителя с. Зарудчі.



За весь період спостереження станом на 8 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 62 жителів Любешівського району:



Любешів – 21 (13 одужало)



Ветли – 10



Люб’язь - 8 (7 одужали)



Зарудче – 8 (7 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Залізниця - 1 (одужала)



Проходи – 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Любешівська Воля – 2



Підкормілля - 3.



Нагадаємо, що за останню добу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19. За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 7 осіб: 5 – смт Любешів, 2 – с. Підкормілля.Одну хвору госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської районної лікарні, 6 – перебувають на амбулаторному лікуванні, - йдеться на сайті Любешівської РДА.Надійшов 1 негативний результат у жителя с. Цир. Одужали 2 жителя с. Зарудчі.За весь період спостереження станом на 8 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 62 жителів Любешівського району:Любешів – 21 (13 одужало)Ветли – 10Люб’язь - 8 (7 одужали)Зарудче – 8 (7 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Нові Березичі – 2 (1 одужала)Залізниця - 1 (одужала)Проходи – 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Великий Курінь – 1Любешівська Воля – 2Підкормілля - 3.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 50 нових випадків захворювання на COVID-19 . А загалом станом на 9 липня в області зареєстрували 2875 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.

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