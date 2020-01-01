У Львові пасажир впав під колеса тролейбуса: чоловіка госпіталізували





Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 липня близько 15.10, пише



Як попередньо встановили правоохоронці, 34-річному львів’янину, який на зупинці виходив з тролейбуса, дверима затисло руку. Водій не помітила цього та розпочала рух, внаслідок чого чоловік втратив рівновагу та впав під заднє колесо тролейбуса. З тілесними ушкодженнями його було госпіталізовано.



За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



Проводиться досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Володимира Великого у Львові під колеса тролейбуса впав молодий чоловік.Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 липня близько 15.10, пише сектор комунікації поліції у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, 34-річному львів’янину, який на зупинці виходив з тролейбуса, дверима затисло руку. Водій не помітила цього та розпочала рух, внаслідок чого чоловік втратив рівновагу та впав під заднє колесо тролейбуса. З тілесними ушкодженнями його було госпіталізовано.За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Проводиться досудове розслідування.

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