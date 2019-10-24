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На Рівненщині водій врізався в отару овець, восьмеро тварин загинули

На Рівненщині водій врізався в отару овець, восьмеро тварин загинули
На Рівненщині на трасі міжнародного значення Київ-Ковель-Ягодин водій BMW врізався в отару овець, які переходили дорогу з боку пасовища. Загинуло восьмеро тварин.

Інформацію Суспільному підтвердили в пресслужбі поліції області.

Інцидент стався по обіді, 8 липня, біля села Сошники Володимирецького району. Як розповіла спеціалістка відділу комунікації Світлана Карачун, попередньо – водій не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та на смерть збив вісьмох тварин, які перетинали дорогу.

"На водія буде складено адмінпротокол за вчинення ДТП. Поліція проводить перевірку, аби з’ясувати власників загиблих тварин. Потому за її результатами буде прийнято відповідне рішення", – каже представниця пресслужби.

Світлана Карачун додала, що самого водія з місця події забирала "швидка". Однак, після огляду лікарів ушпиталення йому не знадобилось. Кермувальник BMW – киянин.

На Рівненщині водій врізався в отару овець, восьмеро тварин загинули

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Теги: водій, отара, вівці, Рівненщина
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