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Президента у Крупі зустріли мітингом. ФОТО

Президента у Крупі зустріли мітингом. ФОТО
Володимир Зеленський з робочим візитом приїхав у дитсадок в селі Крупа Луцького району.

Представники Заборольської та Княгининівської ОТГ зустріли гаранта з плакатом, на якому був напис: "Президент – гарант Конституції! Почуйте голос громади!!!". Люди обурені, тим що Кабмін ігнорує волю громад та не дослухається до пропозицій об'єднання.

Нагадаємо, що гаранта зустріли спочатку на об'їзній дорозі поблизу села Дачне. Це відбулося майже в 11 годині 9 липня. Там президент оглянув ремонт дороги "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече".

Президента у Крупі зустріли мітингом. ФОТО
Президента у Крупі зустріли мітингом. ФОТО

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Теги: Зеленський, Волинь, приїзд, Крупа, мітинг
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Коментарі 2
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чому пару самих крикливих людей мають право вирішувати за всіх мешканців громади. те, що там зібралося кілька крикинунів противсіхів, не дає їм права говорити від імені всієї громади
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так громада підтримує. ніхто не хоче в Луцьк.
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