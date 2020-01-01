Президента у Крупі зустріли мітингом. ФОТО

Володимир Зеленський з робочим візитом приїхав у дитсадок в селі Крупа Луцького району.



Представники Заборольської та Княгининівської ОТГ зустріли гаранта з плакатом, на якому був напис: "Президент – гарант Конституції! Почуйте голос громади!!!". Люди обурені, тим що Кабмін ігнорує волю громад та не дослухається до пропозицій об'єднання.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з робочим візитом приїхав у дитсадок в селі Крупа Луцького району.Представники Заборольської та Княгининівської ОТГ зустріли гаранта з плакатом, на якому був напис: "Президент – гарант Конституції! Почуйте голос громади!!!". Люди обурені, тим що Кабмін ігнорує волю громад та не дослухається до пропозицій об'єднання.Нагадаємо, що гаранта зустріли спочатку на об'їзній дорозі поблизу села Дачне. Це відбулося майже в 11 годині 9 липня. Там президент оглянув ремонт дороги "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече".

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