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У районі на Волині попереджають про подальше підтоплення будинків

У районі на Волині попереджають про подальше підтоплення будинків
У Ратнівському районі попереджають про подальше підтоплення сільськогосподарських угідь та обійсть через підняття рівня води на річці Прип'ять.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Так, 10-13 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвня води на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинськiй областi.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Ратнівський район, підтоплення
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