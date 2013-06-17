У районі на Волині попереджають про подальше підтоплення будинків
Сьогодні, 11:55
У Ратнівському районі попереджають про подальше підтоплення сільськогосподарських угідь та обійсть через підняття рівня води на річці Прип'ять.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Так, 10-13 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвня води на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинськiй областi.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Так, 10-13 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвня води на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинськiй областi.
Головне фото - ілюстративне
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