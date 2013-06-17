У районі на Волині попереджають про подальше підтоплення будинків





Про це



Так, 10-13 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвня води на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинськiй областi.



Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі попереджають про подальше підтоплення сільськогосподарських угідь та обійсть через підняття рівня води на річці Прип'ять.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Так, 10-13 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвня води на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинськiй областi.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію