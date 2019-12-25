У волинянки на городі знайшли плантацію маку. ФОТО
Сьогодні, 18:02
У жительки Ківерцівського району на земельній ділянці виявили незаконний посів маку снотворного.
Всього поліцейські виявили 760 стебел маку, - пише ГУНП у Волинській області.
Рослини вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 2 ст. 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п'ятисот і більше рослин). Правопорушниці загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.
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Всього поліцейські виявили 760 стебел маку, - пише ГУНП у Волинській області.
Рослини вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 2 ст. 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п'ятисот і більше рослин). Правопорушниці загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.
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