У волинянки на городі знайшли плантацію маку. ФОТО





Всього поліцейські виявили 760 стебел маку, - пише ГУНП у Волинській області.



Рослини вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 2 ст. 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п'ятисот і більше рослин). Правопорушниці загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жительки Ківерцівського району на земельній ділянці виявили незаконний посів маку снотворного.Всього поліцейські виявили 760 стебел маку, - пише ГУНП у Волинській області.Рослини вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 2 ст. 310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п'ятисот і більше рослин). Правопорушниці загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

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