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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 9 липня

Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 9 липня
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 5 нових випадків коронавірусної інфекції: 2 випадки – с. Раків Ліс, по 1 випадку – м. Камінь-Каширський, с. Черче, с. Видричі.

За весь період спостереження COVID-19 виявили у 228 жителів Камінь-Каширщини, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 50 нових випадків захворювання на COVID-19. А загалом станом на 9 липня в області зареєстрували 2875 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.

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Теги: коронавірус, випадки, хвороба, Камінь-Каширський
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