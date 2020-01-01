Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 9 липня





За весь період спостереження COVID-19 виявили у 228 жителів Камінь-Каширщини, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.



Нагадаємо, що за останню добу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 5 нових випадків коронавірусної інфекції: 2 випадки – с. Раків Ліс, по 1 випадку – м. Камінь-Каширський, с. Черче, с. Видричі.За весь період спостереження COVID-19 виявили у 228 жителів Камінь-Каширщини, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 50 нових випадків захворювання на COVID-19 . А загалом станом на 9 липня в області зареєстрували 2875 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.

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