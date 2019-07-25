У західних областях України очікують зниження температури і дощі





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"У найближчі дві доби переважно без опадів; у неділю в західних областях значні, в Карпатах сильні грозові дощі, на решті території без опадів, лише вдень на південному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза; під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - вказали синоптики.



Температура повітря вночі буде 10-18°; вдень завтра 25-30°, 11-12 липня 28-34°. У неділю в західних областях зниження денної температури до 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у дві наступні доби, 10-11 липня, буде переважно суха погода, у неділю, 12 липня, - дощитиме, місцями сильно, на Заході очікують зниження температури.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."У найближчі дві доби переважно без опадів; у неділю в західних областях значні, в Карпатах сильні грозові дощі, на решті території без опадів, лише вдень на південному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза; під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - вказали синоптики.Температура повітря вночі буде 10-18°; вдень завтра 25-30°, 11-12 липня 28-34°. У неділю в західних областях зниження денної температури до 15-20°.

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