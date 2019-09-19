Зі списку присяжних луцького суду виключили одного представника





Про це під час засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту сьогодні, 9 липня, повідомила директор юридичного департаменту Луцької міської ради Наталія Юрченко, - пишуть



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Так, члени комісії ухвалили рішення виключити зі списку присяжних Луцького міськрайонного суду Волинської області, який був затверджений міською радою від 30 жовтня 2019 року, лучанку Світлану Поліщук у зв’язку з переходом на державну службу.



«Державна посада виключає можливість особою бути присяжним згідно із законом», – зазначила Юрченко.



Члени профільної комісії таке рішення ухвалили і рекомендували його до розгляду на сесії.





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