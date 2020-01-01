Де на Волині не буде світла 10 липня





Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».



Володимир-Волинський район



1. 9:00 - 17:00

Лікарня, «Лаверна», магазин «Ельф», Агротехнічний коледж, магазин «Будівельник» м. Вол.-Вол, вул.: Г.Шухевича, Просвіти



Горохівський район



1. с.Голятин

9:00 - 17:00

с.Голятин

вул.Лісова



Іваничівський район



1. 10:00-17:00 с. Риковичі, вул. Зелена, вул. Шевченка, вул. Л. Українки

2 КТП-15

к/р КТП 10:00-16:00 с. Старосілля, вул. Л. Українки (частково)



Камінь-Каширський район



1. 09:00 - 17:00

вул.Шевченка

c.Мельники Мостиські



Ківерцівський район



1. 09:00-17:00

с. Муравище – медпункт

ФОП Радчук Юрій Степанович - торговий кіоск

Ківерцівське ССТ - магазин

с.Муравище

вул.Центральна,буд.32-48,

вул.Робітнича,буд.14-60,,

вул.Селянська,буд.11-29,

2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-278 09:00-17:00

смт. Олика - Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ

Вол. обл. психлікарня № 4

ФОП Мисковець Валентина Олександрівна

ФОП Матищук Сергій Євстафійович

ПП «Алтея-фарм» - аптека смт. Олика

вул. Шевченка, буд. 6,8,10,12

вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,

вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,

вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,

вул. Паркова, буд. 4,6,8,10

вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров. Тихий, буд. 2,4,6-8, вул.Набережна

3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-388 09:00-17:00

ФОП Демчук Андрій Степанович - магазин

м.Ківерці

вул.Ломоносова,1-27 ,2-24

вул.Паркова,18-85

вул.Космонавтів,1-17 , 2-10

вул.9-го Травня,



Ковельський район



1.9:00-17:00 ФО Баглик Л.О. м.Ковель, вул.Сагайдачного

2. 9:00-17:00 ФО Ромащук Л.М.

Ковельське МТМО

Голобська селищна рада с.Вічицьк



Локачинський район



1. 9:00 – 15:00

Клуб с.Привітне с. Привітне вул.1 Травня, вул.Центральна і прилеглі

2. 9:00 – 15:30

с.Шельвів вул.Першотравнева.



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район



1 КТП-27 09:00 – 17:00 ФОП Червеняк С.С. с.Струмівка вул. Старицького, Рівненська, Лисенка

2 КТП-373 09:00 – 16:00 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» с.Брище вул.Ковельська



Любомльський та Шацький райони



1 ПЛ.-10 л-91-03 9:00-17:00 с.Ладанка

2 КТП 474 9:00-17:00 Магазин пилорама церква с.рада пошта с.Ладинь



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с.Хоцунь вул.Садова

2. 10:00-17:00 -

с.Лахвичі вул.Торгова





Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1. 9:00-18:00

УЖК №1, м-н «Люкс»

м.Нововолинськ

вул. Соборна 13-49

Грушевського 20-65

Кисіля 14-24

І провулок 1-2

ІІ провулок 2

Толстого 1

Лермонтова 1-2

Самчука 1

Ломоносова 13-15



Ратнівський район



1. 10:00 - 16:00

с. Кортеліси



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.

2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 9:00-17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.

5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.

6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.

7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.

8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.

9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня.

10 ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб.

с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин.

с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.

с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Доросині (повністю)

с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.

с.Кияж вул.Набережна, Тиха.

с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.

11 ПЛ-10 кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю)

с.Береськ (повністю)

с.Студині (повністю)

с.Ворончин (повністю) с.Вічині (повністю)

с.Береськ (повністю)

с.Студині (повністю)

с.Ворончин (повністю)



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

Дитячий садок,Котельня,ПП Шлапай.Газобалонний склад. смт Стара Вижва вул: Кринична, Обїзна, Спортивна, Забілицька.



Турійський район



1. 10:00-16:30

СВК «Дружба» - бригада с.Нири





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. 9:00 - 17:00Лікарня, «Лаверна», магазин «Ельф», Агротехнічний коледж, магазин «Будівельник» м. Вол.-Вол, вул.: Г.Шухевича, Просвіти1. с.Голятин9:00 - 17:00с.Голятинвул.Лісова1. 10:00-17:00 с. Риковичі, вул. Зелена, вул. Шевченка, вул. Л. Українки2 КТП-15к/р КТП 10:00-16:00 с. Старосілля, вул. Л. Українки (частково)1. 09:00 - 17:00вул.Шевченкаc.Мельники Мостиські1. 09:00-17:00с. Муравище – медпунктФОП Радчук Юрій Степанович - торговий кіоскКіверцівське ССТ - магазинс.Муравищевул.Центральна,буд.32-48,вул.Робітнича,буд.14-60,,вул.Селянська,буд.11-29,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-278 09:00-17:00смт. Олика - Свято-Троїцька релігійна громада УПЦВол. обл. психлікарня № 4ФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаФОП Матищук Сергій ЄвстафійовичПП «Алтея-фарм» - аптека смт. Оликавул. Шевченка, буд. 6,8,10,12вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова, буд. 4-6,8,10,вул. В.Стуса, буд. 1-11,13,вул. Паркова, буд. 4,6,8,10вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров. Тихий, буд. 2,4,6-8, вул.Набережна3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-388 09:00-17:00ФОП Демчук Андрій Степанович - магазинм.Ківерцівул.Ломоносова,1-27 ,2-24вул.Паркова,18-85вул.Космонавтів,1-17 , 2-10вул.9-го Травня,1.9:00-17:00 ФО Баглик Л.О. м.Ковель, вул.Сагайдачного2. 9:00-17:00 ФО Ромащук Л.М.Ковельське МТМОГолобська селищна рада с.Вічицьк1. 9:00 – 15:00Клуб с.Привітне с. Привітне вул.1 Травня, вул.Центральна і прилеглі2. 9:00 – 15:30с.Шельвів вул.Першотравнева.Вимкнень споживачів не заплановано1 КТП-27 09:00 – 17:00 ФОП Червеняк С.С. с.Струмівка вул. Старицького, Рівненська, Лисенка2 КТП-373 09:00 – 16:00 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» с.Брище вул.Ковельська1 ПЛ.-10 л-91-03 9:00-17:00 с.Ладанка2 КТП 474 9:00-17:00 Магазин пилорама церква с.рада пошта с.Ладинь1. 10:00-17:00с.Хоцунь вул.Садова2. 10:00-17:00 -с.Лахвичі вул.ТорговаВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-18:00УЖК №1, м-н «Люкс»м.Нововолинськвул. Соборна 13-49Грушевського 20-65Кисіля 14-24І провулок 1-2ІІ провулок 2Толстого 1Лермонтова 1-2Самчука 1Ломоносова 13-151. 10:00 - 16:00с. Кортеліси1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 9:00-17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня.10 ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб.с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин.с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Доросині (повністю)с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.с.Кияж вул.Набережна, Тиха.с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.11 ПЛ-10 кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю)с.Береськ (повністю)с.Студині (повністю)с.Ворончин (повністю) с.Вічині (повністю)с.Береськ (повністю)с.Студині (повністю)с.Ворончин (повністю)1. 10:00-17:00Дитячий садок,Котельня,ПП Шлапай.Газобалонний склад. смт Стара Вижва вул: Кринична, Обїзна, Спортивна, Забілицька.1. 10:00-16:30СВК «Дружба» - бригада с.Нири

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