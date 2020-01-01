На Волині закриють виховну колонію: ув'язнених переведуть, персонал звільнять

Олена Висоцька заявила, що для оптимізації роботи відомство планує закрити вісім колоній, у списку Ковельська виховна колонія. Після чого ув'язнених переведуть, а персонал звільнять.



Про це



За її словами, ув’язнених переведуть в інші установи, а персонал звільнять та запропонують нову роботу.



"Минулого місяця ми працювали над вивченням техніко-юридичних обґрунтувань, щоб розпочати процес консервації тих установ виконання покарань, які не потрібні для виконання функцій міністерства", - розповіла Висоцька.



Вона зазначила, що 6 липня відбулося засідання комісії з оптимізації установ виконання покарань, де було ухвалено рішення закрити такі колонії:



- Ковельська виховна колонія,

- Черкаська виправна колонія №62,

- Дергачівська виправна колонія № 109,

- Жовтоводська виправна колонія №26,

- Ігренський виправний центр №133,

- Чорноморська виправна колонія №74,

- Ширяївський виправний центр №111,

- Устинівський виправний центр №37.



"Засуджені будуть переміщені до інших установ виконання покарань, як правило, з кращими умовами утримання. Незабаром персонал цих установ буде звільнений. Їм буде запропонована робота у найближчих установах, або у міжрегіональних управліннях міністерства юстиції", - сказала Висоцька.



Заступниця міністра додала, що така оптимізація дозволить зменшити видатки на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби. Щодо будівель, де нині розміщенні колонії та які підлягають консервації, то їх запропонують інвесторам.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство Юстиції України планувало закрити Ковельську виховну колонію для неповнолітніх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступниця міністра юстиціїзаявила, що для оптимізації роботи відомство планує закрити вісім колоній, у списку Ковельська виховна колонія. Після чого ув'язнених переведуть, а персонал звільнять.Про це повідомляє "Суспільне".За її словами, ув’язнених переведуть в інші установи, а персонал звільнять та запропонують нову роботу."Минулого місяця ми працювали над вивченням техніко-юридичних обґрунтувань, щоб розпочати процес консервації тих установ виконання покарань, які не потрібні для виконання функцій міністерства", - розповіла Висоцька.Вона зазначила, що 6 липня відбулося засідання комісії з оптимізації установ виконання покарань, де було ухвалено рішення закрити такі колонії:- Ковельська виховна колонія,- Черкаська виправна колонія №62,- Дергачівська виправна колонія № 109,- Жовтоводська виправна колонія №26,- Ігренський виправний центр №133,- Чорноморська виправна колонія №74,- Ширяївський виправний центр №111,- Устинівський виправний центр №37."Засуджені будуть переміщені до інших установ виконання покарань, як правило, з кращими умовами утримання. Незабаром персонал цих установ буде звільнений. Їм буде запропонована робота у найближчих установах, або у міжрегіональних управліннях міністерства юстиції", - сказала Висоцька.Заступниця міністра додала, що така оптимізація дозволить зменшити видатки на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби. Щодо будівель, де нині розміщенні колонії та які підлягають консервації, то їх запропонують інвесторам.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство Юстиції України планувало закрити

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію