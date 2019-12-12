Впевнений, що дітям буде приємно тут навчатися і гратися, – Зеленський про дитсадок у Крупі

Володимир Зеленський із робочим візитом вперше відвідав Волинь. Серед об’єктів, які оглядав глава держави, – новенький дитячий садок у селі Крупа Луцького району.



«Ревізія» відбулася у четвер, 9 липня.



Щоправда, спочатку Володимира Зеленського



Коли ж «пристрасті» вщухли, президент разом із головою ОДА Юрієм Погуляйком, нардепом В’ячеславом Рубльовим, представником підрядника Андрієм Разумовським оглянули хід робіт, що здійснюють у рамках програми «Велике будівництво». За словами Андрія Разумовського, заклад розрахований на 105 місць. Відвідувати його зможуть не лише маленькі мешканці Крупи, а й сусідніх сіл, зокрема Підгайців, Струмівки, Лища. До того ж, дитсадок додатково забезпечить понад 30 робочих місць.



«До нас були певні зауваження, адже проект розробляли ще 10 років тому і за цей час змінювали норми будівництва, але ми це виправляємо. До відкриття ще зробимо озеленення, посадимо чимало дерев, щоб дітки могли комфортно проводити час на свіжому повітрі. А відкрити садочок плануємо 29 серпня», – повідомив він. Варто зазначити, що дитячий дошкільний заклад у Крупі чи не єдиний на Волині, який за останні роки зводять «з нуля». Вартість будівництва – 32 мільйони гривень.



Своєю чергою, президент Володимир Зеленський зауважив, що у рамках програми «Велике будівництво» зводять стадіони, школи та дитсадки. На Волині ж незабаром відкриють двері для дітей 7 шкіл та три дитсадки, один із яких у Крупі.



«За планом у нас було п'ять шкіл і п'ять садочків. Треба збільшити наступного року в цій програмі кількість садочків, саме їх не вистачає», – наголосив Зеленський.



Президент високо оцінив об'єкт відзначивши, що дитсадок у селі Крупа – просторий та сучасний.



«Але поки що не вистачає атмосфери. Її надають квіти, дерева, ну й перш за все – діти. Я впевнений, що 1 вересня ця атмосфера з’явиться, дітям буде приємно тут навчатися та гратися», – додав глава держави.



При вході у дитсадок представників ЗМІ обшукували та міряли температуру В очікуванні Зеленського гра у хрестики-нулики За лінію – зась Охочих сфотографуватися з президентом було чимало

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Україниіз робочим візитом вперше відвідав Волинь. Серед об’єктів, які оглядав глава держави, – новенький дитячий садок у селі Крупа Луцького району.«Ревізія» відбулася у четвер, 9 липня.Щоправда, спочатку Володимира Зеленського зустріли мітингом . Представники Заборольської та Княгининівської ОТГ розгорнули плакат із написом: «Президент – гарант Конституції! Почуйте голос громади!!!». Люди обурені, тим що Кабмін ігнорує волю громад та не дослухається до пропозицій об'єднання.Коли ж «пристрасті» вщухли, президент разом із головою ОДА, нардепом, представником підрядникаоглянули хід робіт, що здійснюють у рамках програми «Велике будівництво». За словами Андрія Разумовського, заклад розрахований на 105 місць. Відвідувати його зможуть не лише маленькі мешканці Крупи, а й сусідніх сіл, зокрема Підгайців, Струмівки, Лища. До того ж, дитсадок додатково забезпечить понад 30 робочих місць.«До нас були певні зауваження, адже проект розробляли ще 10 років тому і за цей час змінювали норми будівництва, але ми це виправляємо. До відкриття ще зробимо озеленення, посадимо чимало дерев, щоб дітки могли комфортно проводити час на свіжому повітрі. А відкрити садочок плануємо 29 серпня», – повідомив він. Варто зазначити, що дитячий дошкільний заклад у Крупі чи не єдиний на Волині, який за останні роки зводять «з нуля». Вартість будівництва – 32 мільйони гривень.Своєю чергою, президент Володимир Зеленський зауважив, що у рамках програми «Велике будівництво» зводять стадіони, школи та дитсадки. На Волині ж незабаром відкриють двері для дітей 7 шкіл та три дитсадки, один із яких у Крупі.«За планом у нас було п'ять шкіл і п'ять садочків. Треба збільшити наступного року в цій програмі кількість садочків, саме їх не вистачає», – наголосив Зеленський.Президент високо оцінив об'єкт відзначивши, що дитсадок у селі Крупа – просторий та сучасний.«Але поки що не вистачає атмосфери. Її надають квіти, дерева, ну й перш за все – діти. Я впевнений, що 1 вересня ця атмосфера з’явиться, дітям буде приємно тут навчатися та гратися», – додав глава держави.

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