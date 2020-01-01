Зеленський біля замку Любарта зробив селфі з 200-гривневою купюрою
Сьогодні, 14:20
Президент України Володимир Зеленський у Луцьку сфотографувався з купюрою номіналом 200 гривень, на якій зображена в'їзна вежа замку Любарта.
Про це йдеться на офіційній сторінці гаранта у facebook.
"Схоже? Позаду мене – в’їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, президент прибув на Волинь, аби оглянути ремонт траси "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече" неподалік села Дачне в Ківерцівському районі і будівництво дитсадка в селі Крупа Луцького району та замок Любарта.
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Про це йдеться на офіційній сторінці гаранта у facebook.
"Схоже? Позаду мене – в’їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, президент прибув на Волинь, аби оглянути ремонт траси "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече" неподалік села Дачне в Ківерцівському районі і будівництво дитсадка в селі Крупа Луцького району та замок Любарта.
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ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Прекрасно»: Зеленський похвалив будівництво доріг на Волині. ФОТО
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Коментарі 1
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