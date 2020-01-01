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Зеленський прокоментував кадрові рішення Погуляйка

Зеленський прокоментував кадрові рішення Погуляйка
Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про кадрові рішення призначеного ним голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.

Відбулося це в рамках візиту глави держави з робочим візитом в область у четвер, 9 липня.

«Я не знаю всі кадрові рішення в обласній адміністрації. Чому? Бо я президент всієї країни, а не президент всіх ОДА. Ви знаєте, що у нас зі всіма головами облдержадміністрацій є домовленість – час, коли у них є можливість призначати того, кого вони хочуть. Якщо ми бачимо, що політика голови тієї чи іншої ОДА виправдовує себе, якщо ми бачимо позитивний результат, то ми залишаємо цього голову ОДА», - сказав Володимир Зеленський.

Президент висловив впевненість, що на Волині є достатня кількість кваліфікованих кадрів. Юрій Погуляйко, з його слів, привів на Волинь команду, з якою працював раніше, щоби «швидше ввійти в процес».

«Мені здається, що голова ОДА повинен звернути увагу на це важливе питання. Думаю, представники Волині повинні обов’язково бути, але при цьому всьому політику області, якщо є позитивний результат, повинен визначити сам голова облдержадміністрації. Ми ліберальнічаємо з кожним головою адміністрації, допоки є позитивний результат. Якщо його немає, тоді ви знаєте що», - наголосив президент.

Натомість Юрій Погуляйко зазначив, що серед його заступників – вихідці з Чернівців, Донецької та Волинської областей.

Варто зауважити, що до президента звернулися й волиняни, котрі спостерігали за візитом, стосовно «відгородженості» голови Волинської ОДА та його підлеглих від людей.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, президент прибув на Волинь, аби оглянути ремонт траси "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече" неподалік села Дачне в Ківерцівському районі і будівництво дитсадка в селі Крупа Луцького району та замок Любарта.

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Теги: Зеленський, кадрові рішення, Погуляйко, коментар, Волинь
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