Зеленський прокоментував кадрові рішення Погуляйка

Володимир Зеленський відповів на запитання про кадрові рішення призначеного ним голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.



Відбулося це в рамках візиту глави держави з робочим візитом в область у четвер, 9 липня.



«Я не знаю всі кадрові рішення в обласній адміністрації. Чому? Бо я президент всієї країни, а не президент всіх ОДА. Ви знаєте, що у нас зі всіма головами облдержадміністрацій є домовленість – час, коли у них є можливість призначати того, кого вони хочуть. Якщо ми бачимо, що політика голови тієї чи іншої ОДА виправдовує себе, якщо ми бачимо позитивний результат, то ми залишаємо цього голову ОДА», - сказав Володимир Зеленський.



Президент висловив впевненість, що на Волині є достатня кількість кваліфікованих кадрів. Юрій Погуляйко, з його слів, привів на Волинь команду, з якою працював раніше, щоби «швидше ввійти в процес».



«Мені здається, що голова ОДА повинен звернути увагу на це важливе питання. Думаю, представники Волині повинні обов’язково бути, але при цьому всьому політику області, якщо є позитивний результат, повинен визначити сам голова облдержадміністрації. Ми ліберальнічаємо з кожним головою адміністрації, допоки є позитивний результат. Якщо його немає, тоді ви знаєте що», - наголосив президент.



Натомість Юрій Погуляйко зазначив, що серед його заступників – вихідці з Чернівців, Донецької та Волинської областей.



Варто зауважити, що до президента звернулися й волиняни, котрі спостерігали за візитом, стосовно «відгородженості» голови Волинської ОДА та його підлеглих від людей.



Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня,



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