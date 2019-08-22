«Технічно не готові», – Зеленський на Волині про перехід українських шкіл на дистанційне навчання
Сьогодні, 15:00
Україна станом на зараз не готова до повного переходу на дистанційний формат навчання.
Про це під час робочої поїздки на Волинь сказав президент України Володимир Зеленський.
За його словами, повний перехід на дистанційне навчання українських шкіл неможливий через відсутність якісного 3G і 4G-покриття.
Зеленський додав, що уряд з 1 липня почав покращувати зв’язок у Закарпатській та Івано-Франківській областях.
«Так будуть іти іншими областями до Сходу України згідно з планом», - сказав президент і додав: «Школа онлайн у нас була по телевізору. Ця ідея втілювалася через те, що немає по всіх куточках України якісного інтернету».
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Окрім того, президент додав, що він сподівається, що коронавірус в Україні буде контрольованим та не буде спалаху, який змусить скасувати традиційне навчання з 1 вересня.
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Про це під час робочої поїздки на Волинь сказав президент України Володимир Зеленський.
За його словами, повний перехід на дистанційне навчання українських шкіл неможливий через відсутність якісного 3G і 4G-покриття.
Зеленський додав, що уряд з 1 липня почав покращувати зв’язок у Закарпатській та Івано-Франківській областях.
«Так будуть іти іншими областями до Сходу України згідно з планом», - сказав президент і додав: «Школа онлайн у нас була по телевізору. Ця ідея втілювалася через те, що немає по всіх куточках України якісного інтернету».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Президента у Крупі зустріли мітингом. ФОТО
Окрім того, президент додав, що він сподівається, що коронавірус в Україні буде контрольованим та не буде спалаху, який змусить скасувати традиційне навчання з 1 вересня.
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