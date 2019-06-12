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П'яний водій на шаленій швидкості збив 8-річного хлопчика на Тернопільщині. ФОТО. ВІДЕО

П'яний водій на шаленій швидкості збив 8-річного хлопчика на Тернопільщині. ФОТО. ВІДЕО
У важкому стані в реанімаційне відділення потрапив восьмирічний хлопчик з села Прошова Тернопільського району. У дитини медики констатували перелом ноги, закриту травму живота, забої грудної клітки та інші тілесні ушкодження.

Зазначається, що дитина стояла на узбіччі з велосипедом, коли його збив водій автомобіля Volkswagen. Аварія трапилася 8 липня близько 18:50, - пише ГУНП у Тернопільській області.

За попередніми даними, на момент автопригоди водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Алкотестер "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю.

За словами начальника Тернопільського відділення поліції Володимира Гарасиміва, порушник - житель села Смолянка Тернопільського району, 1982 року народження. Він втратив контроль над керуванням автомобілем, виїхав на узбіччя та збив дитину. Поруч з хлопчиком стояла його старша сестра, але дівчинка встигла відскочити і уникнути удару.

Очевидці кажуть, що автівка їхала на шаленій швидкості, бо після удару відірвалося колесо велосипеда, а сам двоколісник відкинуло на 15 метрів.

Водій з місця аварії спробував тікати, але проїхавши триста метрів, злетів в кювет. Залишити автівку порушнику завадили люди. На момент ДТП в салоні авто перебував і знайомий водія. Але він був на стільки п'яний, що впродовж двох годин не міг ні говорити, ні вийти з іномарки.

Від людського самосуду кермувальника врятував приїзд правоохоронців.

Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК. Водієві інкримінують статтю 286 частина 2 ККУ - Порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває слідство.
П'яний водій на шаленій швидкості збив 8-річного хлопчика на Тернопільщині. ФОТО. ВІДЕО
П'яний водій на шаленій швидкості збив 8-річного хлопчика на Тернопільщині. ФОТО. ВІДЕО
П'яний водій на шаленій швидкості збив 8-річного хлопчика на Тернопільщині. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: водій, аварія, дитина, Тернопільщина
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